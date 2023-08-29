【颱風消息】最新預測蘇拉或香港以南掠過　距港僅約50公里

▲ 天文台最新預測指，蘇拉會在南海東北部轉向偏西南移動，在香港以南掠過。（資料圖片）

天文台表示，蘇拉會在明日（30日）稍後進入本港800公里範圍內。蘇拉會在南海東北部轉向偏西南移動，在香港以南掠過，距離本港僅約50公里。

根據社交專頁「香港天氣資訊中心」引述各地氣象局的預測路徑，本港最新的預測與美國、內地、日本、台灣、南韓等地大致相同，其中日本預測蘇拉與香港的最近距離在50公里內，屬正面襲港。

香港天文台稱，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日橫過呂宋海峽，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。

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今日（29日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，局部地區雨勢較大。日間短暫時間有陽光。吹輕微至和緩東北風。一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。同時，一股微弱的東北季候風正影響該區。

天文台指，一股微弱的東北季候風會在今日抵達華南，該區驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

天文台展望，受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來兩三日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

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記者：黃穎津