【明星護膚】陀地歌姬Serrini代言美國護膚品牌　自爆Mask控日敷3片

▲ Serrini當上護膚品牌Drunk Elephant代言人。（圖片Drunk Eephant提供）

對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可不買，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升。一直以來美容產品每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的產品情報。

Drunk Elephant．「梁博士」代言

近年最成功的獨立歌手一定非陀地歌姬Serrini（梁嘉茵）莫屬，這位揚眉女子不介意經常在Instagram裏展示最真實的一面給大家看到，例如敷上面膜和大家閒聊就最是等閒，由此亦可見她著自己的皮膚相當著緊，今天這位「梁博士」終於成功解鎖當上美國護膚品牌Drunk Elephant的代言人。

原來，Serrini是Mask控，她曾在IG Live跟歌迷分享美容心得，說自己經常敷Mask，每日都會敷，一天可以敷兩三塊；至於日常減壓，她則會不時按摩面部肌肉，肌膚緊緻、柔滑潤澤，可令她心情更輕鬆。

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說到今次代言的產品Drunk Elephant，實有別於一般護膚品牌，品牌將護膚程序視為果昔製作，因應肌膚狀態及個人需要，混合不同產品調製出專屬的護膚果昔（Skincare Smoothie），並一次過塗抹臉上，當中品牌有3個皇牌產品，包括A-Passioni視黃醇乳霜、B-Hydra強效保濕精華和C-Firma活膚日間精華，正好配合繁忙而追求高效的都市人節奏使用。

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CLARINS．稀世月神花

相信大家都不懂得月神花是甚麼植物，話說它源自中美洲熱帶密林，現在這物種主要在法國栽種，它一年只開花一次，開花時在空氣中散發出獨有迷人的雲尼拿香氣，而經過植物學家研究，當月神花達致最盛開的一刻，其活性因子亦處於最活躍狀態，必須於兩小時內極速以人手採摘，即時提取花朵中最寶貴的精華，並以攝氏-196°C超低溫萃取科技進行冷凍處理，把月神花的活性因子封存在最高效活躍的狀態。

有見及此，CLARINS將月神花經冷凍後萃取成份製成臻凝時面霜和至臻凝時精華，前者成份包括有機生命之葉、西印度櫻桃籽萃取及維生素C衍生物，以鎖水及抑制黑色素；而有機山茶花油、有機燕麥糖及合歡萃取，有助滋養緊緻，回復光澤。

至於後者包含有機燕麥糖及白羽扇豆萃取有助即時及長效提拉肌膚，葡萄滕花萃則取能收細毛孔，撫平肌膚紋理，加上透明質酸複合物及有機生命之葉萃取有助深層鎖水保濕，肌膚瞬間水嫩飽滿，據說使用7天後面部輪廓提升121%。

▲ 至臻凝時精華。（$2,700 /圖片CLARINS提供）

▲ 至臻凝時面霜。（$2,700 /圖片CLARINS提供）

產品查詢：CLARINS（2994 6238）、Drunk Elephant（2831 8987）

記者：何偉雄