【鄧桂思案】女病人鄧桂思治療後不治　兩醫生獲撤控誤殺罪

▲ 被告林治崑。（資料圖片）

女病人鄧桂思疑於2017年接受治療期間，出現急性肝衰竭後，兩度換肝後不治。兩名聯合醫院醫生各被控1項誤殺罪，今（29日）於東區裁判法院再提堂。控方申請撤銷控告針對兩名醫生的誤殺罪，並表示已就本案去信通知死因庭。裁判官批准控方申請，撤銷涉案的2項誤殺罪，另批准訟費以書面形式處理。

兩名男被告林治崑（50歲）及陳小劍（45歲），均報稱為醫生，分別被控1項誤殺罪。控罪指，林於2017年1月20日至8月26日之間，以及陳於同年2月17日至8月26日之間，在香港非法殺死鄧桂思（43歲）。

▲ 被告陳小劍。（資料圖片）

控方今於庭上表示，經不斷覆核決定及考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷涉案2項誤殺罪，控方表示亦已就本案去信通知死因庭。辯方對此未有反對，裁判官批准控方申請，撤回涉案的2項誤殺罪，另批准訟費以書面形式處理。

兩名涉案醫生散庭後分別離開，被問及獲撤銷控罪，以及會否繼續執業等問題時，兩人均未有回應。

立法會醫療衞生界議員林哲玄今亦到庭旁聽，林表示警方已作長時間的調查，而且從醫學角度來看，當時並沒有相關的藥物指引，認為控方撤控的決定謹慎。

林又指，早前醫委會紀律聆訊結論是兩名醫生均有失誤，但未至於罔顧病人生死，而且醫護人員日常工作已經要面對艱難決定，不希望醫護頭上「仍有把刀」。林相信，現有的紀律程序及其他法律程序在很大程度上能保障市民。

基督教聯合醫院發言人表示，院方得悉法庭決定，並再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，院方會繼續為家屬提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。

發言人補充，公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。院方將會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。

醫委會於2021年就事件召開聆訊，涉事2名聯合醫院醫生被裁定專業失德罪成，被判除牌及緩刑執行。死因庭原定就事件排期於2023年2月27日展開死因研訊，因律政司要求需押後案件。按司法機構網站顯示，死因研訊現時尚未排期。

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記者：梁錦麟