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【核廢水】抖音港男直擊香港日本超市魚生區　1款人氣產品大減價無人買

食用安全 12:50 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

抖音港男直擊香港日本超市魚生區，1款人氣產品大減價無人買。

日本政府自8月24日起開始排放福島核廢水，引起各界激烈回應，港府並於同日起禁止日本10個都縣的水產入口。本港有男網民就在抖音上載影片，表示自己在26日去到一間日式超市的魚生區進行實測，發現銷售情況慘淡，1款人氣產品大減價亦無人買。

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網名為「香港萬事通水哥」的男網民，最近於抖音上載影片，表示自己在26日下午1時32分，前往香港某日本超市探究實際情況，並指出：

日本人也不敢吃自己本土水產，你敢吃嗎？

「香港萬事通水哥」在影片中稱，超市壽司區的壽司「打折也沒人買」，强調平時同一時間下，人氣產品藍鰭大拖羅已經全部沽清。然而壽司上方的價錢牌顯示，原價$298的「大拖羅吞拿魚壽司15件」，已大減價至$278，但即使如此仍無人買。

從影片中看到，超市壽司區的銷售情況慘淡、無人問津，大量壽司「連看的人都沒有」、「原封不動」。期間有客人駐足於水產區前，仔細研究出產日期，「想了又想」，最終還是沒有果斷買下。

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片主續指，平時的他可能已將藍鰭大拖羅買下，無奈現在核廢水排入大海，擔心會受到輻射影響，而未能購買。他在影片最後更表示：「去，吃中餐！」，決定放棄日式料理而選擇中餐。

平常這個價錢我已經買了，但是我看見26號我就不敢買了。

影片曝光後，不少網民在抖音留言區表示支持他抵制日本水產品的做法，「早就開始排污了，竟然還有人試圖吃最後一頓海鮮，可笑」。但亦有網民認為，他在中午1點前往壽司區直擊的時間段欠缺説服力，「午飯時間啱啱完，放工時間未到，你估好似你咁得閒周街遊咩」，又指減價力度不大，遂未能吸引大量客人購買。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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