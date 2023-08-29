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【超級月亮】天文奇景藍月亮周四現身　最佳觀月地點+拍攝攻略

休閒消費 10:53 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

本月初香港出現的超級月亮。（經濟日報圖片）

香港在8月初曾經出現「超級月亮」，成為不少市民追月對象，十分壯觀！難得的是，在周四（8月31日）即將迎來第二次滿月，當同一個月份出現兩次滿月時，便稱為「超級藍月」，百年來只出現過4次這現象，因此今次「超級藍月」十分罕見，要去追「藍月亮」，便要做好準備。

「藍月亮」其實並非藍色，據香港太空館資料，當同一個陽曆月份裡出現兩次滿月時，第二次滿月便以此稱呼，故並非指月亮會變成藍色。

每當月球處於或接近處於軌道上距離地球最近的位置，而適逢是滿月，超級月亮就會出現。月球本身其實沒有變大，只是基於「近大遠小」原理，令超級月亮在視覺上比平時滿月更大。

（香港太空館圖片）

去年7月為例，當時超級月亮的視面積比同年1月全年最細滿月大接近30%，亦跟平時滿月約大15%。

周四出現超級月亮是百年難得的天文奇景，當晚月亮將會在19:07於東邊升起，網民預計有四個位都是觀星好去處，包括：

1/ 香港太空館天文公園 2/ 石澳鶴咀  3/長洲西園農莊 4/大嶼山大東山

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最佳拍攝方法

太空館亦列出拍攝藍月亮更多細節（例如較深色月海）建議方法：

*如有手機相機有專業/手動模式：

1/ 適當地放大影像（放得越大不等於越清晰）；

2/ 輕觸螢幕上嘅月亮或手動去對啱焦；

3/ 將感光度 (ISO) 調至較細嘅數值（例如50或100）令影像更暗、更清晰；

4/ 調校快門至較快嘅速度（較細嘅數值）以減低手震造成嘅影響；

5/  ⃣微調感光度同快門速度，直至見到月亮嘅細節之餘，又唔會太暗；

*如手機沒有專業/手動模式：

1/ 坊間手機應用程式都有手動控制相機參數嘅功能，安裝後跟住上面嘅步驟調節；

2/ 在手機鏡頭前面放置減光鏡片（可以試吓用太陽眼鏡），令得到的影像較暗。

記者:eric

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