【全職爸爸】港媽半工讀醫科丈夫全職湊女　不甘惹閒話︰邊個有事業心就主外

▲ 港媽半工讀醫科，丈夫則全職湊女。

今時今日的家庭不一定是男主外女主內，而是視乎需要及能力，家庭崗位亦有所不同。近日有港媽在網上討論區分享，一家人目前在美國生活，她半工讀醫科，丈夫做全職爸爸湊女卻惹來閒話。她認為亞裔家庭仍有性別定型觀念，不太接受女主外。

該名港媽於「連登討論區」發帖表示，她與日裔丈夫是醫學院同學，二人婚後育有現時2歲的女兒。丈夫休學全職照顧女兒，她則繼續讀書追醫生夢，同時工作養家，「我以前做開lT，依家讀書一邊會接啲project自己做。」她的收入足夠負擔家庭開支，更能支付首期購入一個單位︰

每個月除咗家用，仲有零用俾佢（丈夫）入佢自己account做私己。

最新影片︰

女性朋友難接受丈夫不工作

港媽指夫妻兩年來一直相處融洽，只是丈夫來自日本，他分享「如果喺日本生活一定會俾人講閒話，但喺美國就無所謂。」他的男性日裔朋友對於男主內女主外感到好奇，也表示羨慕，因為在美日本女性傾向做主婦等人養，相反當地的港台女性學歷及收入高。他們還叫港媽幫忙介紹，想認識港台女生。她寫道︰

我啲女仔friend就反而唔理解，點解我可以容忍老公唔返工，就算佢哋賺到錢，都仲係希望老公可以賺更多。

另一方面，也有少數朋友被他們的家庭模式啟發，也考慮男主內女主外，尤其有男士喜歡陪小朋友多過返工。港媽覺得「邊個有事業心就主外」，但她慨嘆「似乎亞裔家庭對於性別平權都係得個講字，唔似鬼佬家庭真係放得低啲gender role。」

網民︰最重要夫妻有共識

網民認為每個家庭都不同，不應限制於男主外女主內的傳統想法，最重要是夫妻有共識，互相尊重，毋須在意其他人的看法。此外，也有網民覺得丈夫不工作，少不免惹來食軟飯的想法，而且亞洲人確實比較難接受男士做家庭主夫。

點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳