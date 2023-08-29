【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】

▲ 原來郭珮文舅母是中國超模，在內地十分有名氣。

《2023香港小姐競選》前晚圓滿落幕，三甲順利誕生。當中身材由參選到決賽成為焦點的郭珮文（Juliana）大熱倒灶，僅打入五強。

Juliana賽後接受傳媒訪問，坦言沒有失望反而感到開心，認為自己笑容不足，並承認以後會笑多點。她還表示希望加入演藝圈發展，不過暫未與TVB洽談有關內容。

【香港小姐2023】郭珮文決賽震撼畫面逐格睇 Juliana認笑容不足有意娛圈發展【多圖】

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擁多間模特兒學校

不少網民對於Juliana失落三甲感到失望，不過原來她的背景強勁，舅母是中國超模張金瀟，在內地擁有數間模特兒學校，非常有名。

當晚舅母張金瀟專程從法國飛來港觀看Juliana的決賽，身高1米82的張金瀟在云云人海之中非常突出，氣質超然。而同行另一位戴上眼鏡的女士，為Juliana的姨媽，同樣散發懾人時尚感。

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世界超級模特冠軍

張金瀟早於2000年加入模界當模特兒，於2007年參加新絲路全體賽，並成功進入決賽，之後於2011年再於世界超級模特大賽中國冠軍賽勇奪冠軍。

其後於由超模晉級成評審，更多次擔任導師，2020年被中國教育電視台《古韻國風》少兒春晚中，被評為優秀指導教師。

▲ 張金瀟早於2000年加入模界當模特兒。（百度圖片）

早於2019年，張金瀟已升任為中國社會藝術協會模特藝術委員會專家，亦參與過北京電視台節目《國際雙行線·厲害了我的課》拍攝。

近年她更跳出模特兒大賽評審，在內地開設多間模特兒學校，升呢成為老闆娘，親自培養新一代中國模特兒。Juliana擁有如此強勁後盾，相信必定有助其未來的演藝事業發展！

同場加映Juliana火辣相：

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