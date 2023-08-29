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【上位小花】網傳陳嘉慧+游嘉欣被港姐冠軍搶Job　TVB兩大女神人氣高獲觀眾力撐

娛樂 11:40 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

TVB上位小花陳嘉慧和游嘉欣突然傳出入雪櫃消息。

網上討論區最近談論兩位TVB上位小花陳嘉慧和游嘉欣，有網民指二人被TVB一位29歲的港姐冠軍搶Job以致沒工開，更突然入雪櫃。

由於陳嘉慧和游嘉欣都是不少網民心目中的女神，帖文隨即引起大量網民關注及熱議。

【法言人】陳嘉慧突破清純形象寬衣解帶　Erica狂煲迷姦戲做足功課【多圖】

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港姐冠軍被指是TVB契女

討論區的帖文寫道：

唔怪得呢兩位25歲以下後生女，呢大半年冇哂劇拍同綜藝主持做啦，原來比呢位舊年先加入TVB的29歲中女港姐冠軍搶哂嚟做

帖文又指該名港姐冠軍為TVB高層的契女。

有網民推斷文內的港姐是指2022年港姐冠軍林鈺洧。

【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】

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新劇將出街

27歲的陳嘉慧與23歲的游嘉欣為TVB近年力捧的小花，二人分別憑劇集《愛上我的衰神》及《香港愛情故事》迅速入屋，令觀眾認識及愛戴。

然而，新劇《你好，我的大夫》將於9月11日播出，​主演演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢、許俊豪等。

兩位上位小花陳嘉慧和游嘉欣有份演出的新劇即將播出，相信入雪櫃的傳言自然會不攻自破。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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