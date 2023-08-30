【迪士尼100周年】「創夢家」銅像10月隆重登場 4位華特 ･ 迪士尼粉絲分享創夢之旅

不經不覺，迪士尼的神奇夢想魔法已經閃耀了世界100年，香港迪士尼樂園在今年也踏入18周年，為迎接這個大日子，「創夢家預覽館」由即日起至9月30日會開放予「奇妙處處通」會員參觀。預覽館內除了可率先預覽華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」，還特別呈獻來自華特迪士尼檔案館的珍藏。到了10月，「創夢家」銅像將正式開放予公眾參觀，一同慶祝迪士尼100周年！

這個香港迪士尼樂園獨有的銅像，將位於奇妙夢想城堡及灰姑娘旋轉木馬之間，造型為華特坐在長凳上，左手指向面前的旋轉木馬，而右手指向背後的城堡；在旁的米奇凝望着華特，分享他的喜悅。這個華特快將60歲，他坐在樂園的長凳上與米奇一同細味眼前的成就，同時憧憬着未來的無限可能，展現華特充滿熱枕和突破創新的精神。現在，我們就來聽聽4位來自香港及世界各地的迪士尼愛好者，分享他們與華特･迪士尼的夢想故事！

▲ 香港迪士尼樂園獨有的創夢家銅像，將位於奇妙夢想城堡及灰姑娘旋轉木馬之間。

堅持夢想 由旋轉木馬開始締造歡樂

於香港土生土長的Kaitey，自小就喜歡看迪士尼的電影和了解華特 ･ 迪士尼的各種理念，亦夢想到美國迪士尼樂園工作。在命運安排與多番努力下，Kaitey先獲聘到香港迪士尼兼職，畢業後轉職為全職演藝人員，並以成為迪士尼傳統導師為目標，她及後更成為「文化大使」，代表香港迪士尼到美國佛羅里達州華特迪士尼世界體驗工作。在此期間，Kaitey到訪華特 ･ 迪士尼的故鄉瑪誓琳，並與當地學生分享華特 ･ 迪士尼和自己的故事，這些經歷鼓勵了同學們分享夢想與說出對未來的期望。

▲ Kaitey（右二）多年來一直堅守華特･迪士尼提出的4C理念。

Kaitey多年來一直堅守華特 ･ 迪士尼提出的4C理念：Curiosity好奇心、Confidence自信心、Courage勇氣和Constancy恆心。4C助她堅定不移地追求目標，她表示「創夢家」銅像與自己有着特殊的聯繫，而在旋轉木馬旁豎立的銅像對她更別具意義，「旋轉木馬是華特興建迪士尼樂園的夢想來源地，我剛入職時也由旋轉木馬的工作崗位開始。旋轉木馬代表着家，我與華特 ･ 迪士尼一樣，希望在這裏開始締造歡樂！」Kaitey希望一直傳承華特 ･ 迪士尼將歡樂帶給他人的這個理念，鼓勵他人追求熱情和夢想。

秉承理念 開創無限可能

Alex對迪士尼的熱愛始於小時候拾獲得一隻來自美國的米奇老鼠公仔，他更將它一直保留至今。對米奇老鼠及迪士尼的熱情令Alex決心加入香港迪士尼樂園的大家庭。他亦由此時起，對華特 ･ 迪士尼的生平有了更深入的認識，漸漸對華特 ･ 迪士尼的理念產生興趣。

▲ Alex對迪士尼的熱愛始於小時候拾獲得一隻來自美國的米奇老鼠公仔，他更將它一直保留至今。

Alex曾參觀過美國三藩市的The Walt Disney Family Museum，深入了解華特 ･ 迪士尼的創夢經歷。去年Alex更到美國參加D23粉絲博覽會，跟與華特 ･ 迪士尼共事過、首兩任迪士尼親善大使Julie Reihm Casaletto和Connie Swanson Lane見面，了解她們如何秉承華特 ･ 迪士尼的理念，及如何努力維繫迪士尼高水準的品質要求。Alex認為迪士尼是一個啟發大家努力追求夢想的地方。而全新華特 ･ 迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」，正正是過去18年，香港迪士尼樂園不斷創新和發展的象徵。

40年愛的故事 由收藏品到人生哲學

40年前就愛上迪士尼的Keith，至今已收集超過1萬件來自世界各地的迪士尼珍藏！當中不乏米奇老鼠的古董玩具、畫作、藝術品，更有全球迪士尼樂園、迪士尼郵輪、華特迪士尼故鄉博物館，及The Walt Disney Family Museum限定商品。

▲ Keith至今已收集超過1萬件來自世界各地的迪士尼珍藏！

Keith的生活總是充滿迪士尼的影子，而華特 ･ 迪士尼的說話對他充滿啟發性，當中「如果你有好奇心，你會找到很多有趣的事做。」更是對他影響深遠。Keith很高興看見香港迪士尼樂園能擁有全球獨有的銅像，此銅像令他想起在美國洛杉磯格里菲斯公園的旋轉木馬：「華特的兩位女兒小時候愛玩格里菲斯公園的旋轉木馬，而他則會坐在旁邊的長凳上看着女兒玩耍，此木馬更啟發了華特 ･ 迪士尼在迪士尼樂園興建旋轉木馬。」

向世界傳播快樂 華特身影處處

來自美國密蘇里州「華特迪士尼故鄉博物館」董事會的志願成員Roger Yamashita ，從小就是華特 ･ 迪士尼的粉絲和崇拜者。年少時，他開始欣賞和對如何締造迪士尼奇妙魔法感興趣，「我開始去認識華特迪士尼公司的歷史和華特本人。成年後，透過閱讀、觀看紀錄片、參與講座和討論，使我更了解華特和迪士尼公司的歷史。」Roger認為華特迪士尼公司的影響力觸及世界每一個角落，傳遞着奇妙、驚喜和歡樂的訊息。

▲ Roger（右上）指香港迪士尼樂園「重製」盛載了華特 ･ 迪士尼美好童年回憶的密蘇里州瑪誓琳大街。

Roger坦言華特 ･ 迪士尼對香港迪士尼樂園都有着深遠的影響，除了幻想工程師團隊運用他們對中西部大街的知識設計，將盛載華特 ･ 迪士尼美好童年回憶的密蘇里州瑪誓琳大街「重製」於香港的小鎮大街外，小鎮廣場上消防局上方的小公寓，也是讓他感受到華特 ･ 迪士尼精神的地方，因為它與華特 ･ 迪士尼到訪加州迪士尼樂園時入住的「華特公寓」如出一轍，可以想像華特 ･ 迪士尼會很喜歡在這裏看着賓客快樂地享受香港迪士尼樂園。

華特的味覺之旅

為了讓你可進一步了解華特迪士尼，華特餐廳與大廳將在9月至11月期間，陸續推出以傳奇的華特迪士尼為靈感的全新餐牌。餐牌受華特最喜愛的食品和飲品所啟發，部分更是華特最喜愛的美食，在享用美味佳餚時，更可回顧一下他令人難以置信的遠見和想像力，以及受他啟發的無數夢想。

▲ 華特餐廳與大廳將提供華特十分喜愛的辣豆醬配餅乾（左） 與米奇芝士通粉（右）。

換領「創夢家」限定紀念品

想盡情感受華特 ･ 迪士尼的魅力及理念，就千萬別錯過由即日起至9月30日開放予「奇妙處處通」會員參觀的「創夢家預覽館」！「奇妙處處通」會員只要於社交平台Facebook或 Instagram按指定步驟分享帖文，即有機會換領「創夢家」限定紀念品一份。詳細換領方法請參考下列官方網站。

換領「創夢家」限定紀念品：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/magic-access-members/offers/