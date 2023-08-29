【改名潮流】全港10大最受歡迎中英文名出爐　 嘉欣已OUT咩名最多人揀?

唔怕生壞名，最怕改錯名！中國人很重視為子女改個好名，而名字亦有潮流，七、八十年代，很多人都愛把女兒改名嘉欣、嘉玲，而圈中的確有不少名為「嘉欣」的靚女，如李嘉欣、林嘉欣、鍾嘉欣、劉嘉玲及周嘉玲，而男孩子總愛改個「強」字，如陳百強及黃家強，近二、三十年，男、女改名都愛用「軒」字，如張敬軒、蕭亞軒及安以軒。近日網民於社交平台分享為孩子改名的網站「NAMECHEF」，網站公布了香港今年最「熱門」的中、英文名排行榜，其中男、女名字以「梓軒」及「凱晴」奪冠，而英文名字中，當紅的「Edan」呂爵安亦榜上有名。

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就網站「NAMECHEF」列出的五大最受歡迎名字中，男子中文名分別為「梓軒」、「宇軒」、「子謙」、「子朗」及「樂軒」，前五名中有三個都用上「軒」字，可見其大熱程度。而排首位的名字，圈中亦有創作歌手王梓軒，第四名則有無綫力捧小生丁子朗，而女子組首五位排名︰「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」、「子晴」及「曉彤」，「晴」字竟佔了四個，非常誇張。第二名的「芷晴」，圈中有黃日華的女兒黃芷晴及六合彩女神李芷晴，而排第六名的「凱琳」，圈中代表人物亦有陳凱琳，全部都是靚女一族。

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除了中文名字之外，最熱門的英文名字都有新排名，最大熱的男、女英文名是「Aiden」、「Lucas」、「Edan」、「Hailey」及「Charlotte」等，以往常見的「Jason」、「Christy」、「Kelvin」已經OUT晒，現在當紅的MIRROR成員呂爵安，英文名就是「Edan」，另外，不少星二代亦改了大熱的名字，如張栢芝的大兒子亦叫「Lucas」。

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