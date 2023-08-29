【寄生蟲感染】男子愛吃1物致肚痛貧血　求醫取出60cm寄生蟲

▲ 男子愛吃1物致肚痛貧血，求醫取出60cm寄生蟲。

所謂病從口入，進食未煮熟的食物有機會感染寄生蟲。內地一名男子因持續腹痛與貧血前往醫院求診，經檢查後發現，他的腸道內有一條60厘米長的寄生蟲，醫生推斷可能與患者平時一個飲食習慣有關。

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根據《澎湃新聞》、《江蘇新聞》報道，廣東深圳一名張姓男子早前因長時間腹痛和貧血，前往醫院就診，進行胃腸鏡檢查後，發現他的腸道內有一條白色蠕動生物，經醫生確認後，證實為闊節裂頭絛蟲，足足有60厘米長。院方為張男安排相關治療，將寄生蟲取出，現時他已徹底痊癒。

香港大學深圳醫院感染性疾病醫學部醫生邢凡凡表示，經詢問後得知，男子平時愛吃魚生、刺身，包括淡水魚和鹹水魚，牠們身上可能帶有寄生蟲的幼蟲或蟲卵，一旦進入人體，便會在小腸寄生、繁殖。他提醒民眾要養成良好的飲食和衛生習慣，預防寄生蟲感染。

醫生：絛蟲最長可達15米

本港感染及傳染病科醫生曾祈殷過去接受訪問時曾表示，進食帶有絛蟲的刺身後，絛蟲可長時間逗留體內，部分患者或會出現肚痛、「飽飽滯滯」等徵狀。

由於絛蟲可於腸道內生長及綣縮，最長可達15米，患者更有機會出現腸塞、嘔吐等徵狀；絛蟲與異尖線蟲均可出現於三文魚，惟後者可穿破腸壁、疼痛徵狀可於數分鐘至幾小時內就出現。他提醒，所有海產都有機會帶有寄生蟲，正服食抗排斥藥、類固醇藥等抵抗力差者，就應避免進食刺身。

感染寄生蟲高危食物

早前伊利沙伯醫院感染及傳染病科鄧慶璋醫生領導的研究發現，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲在人體遊走。鄧醫生曾解釋，刺猬絛蟲可引起「裂頭蚴病」，導致腦部損壞；亦可引發腦癎症，導致該人士出現抽筋、半邊身無力及視力模糊，因而求醫。

鄧醫生又稱，雖人類並非絛蟲主要寄主，但也可經以下途徑受感染：

飲用未經處理的飲用水，比如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉、蛇肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。山水亦可含其他寄生蟲、細菌、動物糞便，建議飲用食水宜煮沸。

高危人士包括兒童、孕婦丶長者、長期病患者，譬如：癌症病人、使用類固醇或抑制免疫系統藥物的病人，皆不宜進食未經煮熟的食物（如：魚生）。

鄧醫生直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高；亦因三文魚在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

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責任編輯：羅嘉欣