【敗血症】男子洗小龍蝦遭刺傷翌日手指發黑腫脹　留院僅3天多個器官衰竭亡

▲ 男子洗小龍蝦遭刺傷翌日手指發黑腫脹，留院僅3天多個器官衰竭身亡。

近年盛行食小龍蝦，但處理清洗時記得要留神避免弄傷！內地杭州有一名52歲男子日前便於清洗小龍蝦時，疑不慎被刺傷，最初因傷口面積細小而不作理會，惟翌日傷口竟急劇惡化，不但手指腫脹發黑，更出現發燒、噁心、想吐等症狀，需緊急送院搶救。最終，他因敗血症及多個器官衰竭，留院3日後不治身亡。

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據《澎湃新聞》報道，事發於蕭山農村，該名52歲沈姓男子日前於家中附近捉到小龍蝦，打算清洗時，期間其左手大拇指不慎被蝦殼刺傷，不過由於傷口範圍太細小，他當下根本未有太為意。豈料，翌日傷口情況卻惡化很快，不但拇指開始腫脹，皮膚發黑，到了晚上更是出現發燒、寒冷、噁心及嘔吐，而且整隻左手臂亦已經腫脹很多，最後在打電話給兒子求救時更突然昏厥。

沈男被緊急送院後，醫生為他檢查，發現他有明顯嚴重膿毒症（敗血症）病徵，而且情況十分危急。浙大一院急症室主任醫生陸遠強表示，膿毒症死亡率高達35.3%，其團隊立即予以手術充分清創切排、補液、抗休克、加強抗感染等一系列搶救，但由於病患本身罹患高血壓、糖尿病和慢性腎病，手指受傷後，傷口感染小龍蝦身上的「維隆氣單胞菌」，令病情難以好轉，其後更因多器官功能衰竭，最終留院3天後不幸離世。

陸遠強表示，小龍蝦身上的「維隆氣單胞菌」對人有很強的致病性。暴露傷口接觸該病菌可能引起水泡、瘀斑、蜂窩組織炎、壞死性筋膜炎和膿毒症等。通常48小時內就會迅速進展，危及生命。他又提醒，對抵抗力正常的人來說，被小龍蝦刺傷而導致嚴重感染的可能性不大，但對於抵抗力較差的人，便有很大風險。

▲ 沈男的手指受傷翌日開始腫脹發黑。(網上圖片)

幼兒與長者都是高危一群

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

敗血病10大表徵

軟弱無力

神智不清

感到非常不適

失去食慾

發燒、發冷

口乾

呼吸困難

心跳加速

頭暈及血壓低

小便次數下降

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責任編輯：羅嘉欣