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【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇家宅曝光　Hilary被哥哥爆多追求者親答感情狀況

娛樂 12:02 2023/08/29

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《2023香港小姐競選》最終由莊子璇（Hilary）、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍。完騷後，攝製隊跟隨莊子璇返回家中，並訪問她的家人為其慶祝的情況，同時也曝光了這位應屆香港小姐冠軍所住的家庭環境。

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家宅曝光 18歲已被媽媽叫選美

從片中可見，莊子璇的居所目測只有約數百呎，兩房兩廳，廚房屬典型設計，梳化也只是普通的三人梳化，梳化上放了子璇的應援牌。

訪問中主持陳懿德問子璇媽媽當初是否由她提名女兒參選，她說：「對，我覺得她小時候很聰明和聽話，氣質也很好，所以鼓勵她參加。」

陳懿德再問子璇是否去年已叫她選美？子璇說：「18歲開始已經叫。」在旁的子璇媽媽則表示去年亦有叫她報名，惟女兒沒有空，故今年再叫她參選，因不再選年紀大，場面搞笑。

子璇再說：「哥哥本身已經幫我填好晒所有嘢，爭撳嗰吓啫，我都好猶豫報唔報好呢？因為咁啱好今年我未搵到Intern，冇乜嘢做，就覺得可以試吓，都係一個好好嘅經驗。」

 

莊子璇當日完騷回到家中情況。

爆子璇感情狀況

期間主持陳懿德問子璇媽媽，莊子璇是不是家中的公主時，子璇媽媽先是停頓了半秒，才吐出「係...係呀。」

子璇也尷尬表示：「原來我係，我今日先知。隨後，莊子璇哥哥指不知道妹妹的感情狀況，又爆對方多追求者，會幫妹妹「把關」，二人感情亦很好，還會拖着手出街。

最後子璇指會以事業為重，這幾年也會專注事業，似乎其的追求者要慢慢等待。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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