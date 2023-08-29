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【救命英雄】37歲男目擊3歲女爬5樓陽台墜落　衝前伸手接住奇跡救一命獲封英雄

健康 18:00 2023/08/29

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37歲男目擊3歲女爬5樓陽台墜落，衝前伸手接住奇跡救一命獲封英雄。

見義勇為的英雄值得尊敬！日前，意大利一名37歲男子在街上，突然看見一名3歲女童爬出5樓陽台，下一秒即墜下。男子不顧個人安危，衝前伸手接住，奇跡救回女童一命，獲封英雄。

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根據美國有線電視新聞網CNN報道，事發於意大利都靈市（Turin），37歲男子Mattia Aguzzi在８月26日上午約11點，與女友一同外出前往麵包店。Mattia走在街上，突然聽到一棟大樓上傳來呼救聲，抬頭驚見一名3歲女童已將身體探出5樓陽台，身體傾斜爬到近乎邊緣；最後更只用雙手抓著窗台、雙腿懸空。

Mattia起初大聲呼喊，想引起女童注意，希望她回到屋内，可惜女童並未聽到，反緊接著墜樓。頃刻之間，Mattia沒有思考的餘地，他大概計算好女童可能墜落的位置，便衝前伸出雙臂，希望能接住墜下的女童：

當我看到她掉下來的時候，就立刻站過去，閉上眼睛，希望事情往好的結果發展。

最後，Mattia透過身體緩和衝擊力，奇蹟般地接住了女童，兩人摔倒在地。女童起初毫無反應，似乎失去生命跡象，直至開始哭泣，Mattia才鬆了一口氣。

獲封英雄謙虛回絕

街上路人紛紛圍觀，這時女童的父母才意識到出事來到街上，表現震驚。急救人員將女童送往醫​​院；Mattia則受輕傷接受治療，他慶幸女童的狀態很好。

事後，都靈市市長Stefano Lo Russo及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都通過社群媒體，稱讚Mattia成功拯救墜樓女童性命，堪稱英雄，向他表達感謝。但Mattia強調他並非英雄，在受訪時謙虛表示：

別稱我為英雄，我當時甚麼也沒想，只是自然去做、盡力去做必須做的事。

目前，意大利憲兵安全部隊正在調查事件的具體情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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