【愛滋病】今年第二季錄93宗新個案　逾7成透過性接觸受感染

▲ 今年第二季錄93宗愛滋病新個案，逾7成透過性接觸受感染。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今年第二季接獲93宗感染愛滋病病毒新個案，當中超過7成人透過性接觸受感染。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,830宗。

最新影片推介︰

新增的93宗個案涉及72男21女。39人（41.9%）透過同性或雙性性接觸受感染，31人（33.3%）透過異性性接觸受感染，三人（3.2%）透過注射毒品受感染，餘下20宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

新增個案的4個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（47宗）；私家醫院、診所及化驗所（12宗）；衞生署愛滋病服務組（11宗）以及衞生署社會衞生科診所（11宗）。此外，有75名新增感染者（81.5%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增24宗，其中11宗（45.8%）透過同性或雙性性接觸受感染，11宗（45.8%）透過異性性接觸受感染，一宗（4.2%）透過注射毒品受感染，餘下一宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。該季最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,441宗。

回顧香港的愛滋病情況，衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。愛滋病是由愛滋病病毒引致。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。終生的抗愛滋病病毒藥物治療適用於所有愛滋病病毒感染者，可大幅改善其健康及存活率。感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒－即「測不到＝傳不到」。

發言人補充，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。他們可在愛滋熱線網站或致電愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜