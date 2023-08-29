【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方

▲ 有港女日前在九龍城遇到陌生男子問路，並聲稱自己持美金戶口無法用櫃員機提款，事主最終用一句話逼退對方。

本港近日頻繁出現「迷魂黨」、「名畫黨」、「借錢黨」等騙徒，市民謹記提高警覺。有港女日前在網上發文，指自己在九龍城御豪門樓下遇到一名陌生男子問路，又自稱持有花旗銀行的美金戶口，「用櫃員機提不了款」；港女懷疑對方想借錢，最終用一句話擊退對方。

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事主日前在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發文，表示自己8月8日晚上從黃大仙步行到九龍城買飯，途中在某私人屋苑樓下，遇到一名操普通話男子詢問附近「citi bay」位置，她一頭霧水，直至對方亮出一張銀行卡，才醒悟對方指的是「Citibank」（花旗銀行）。

之後事主搜尋資料，告知對方最近的分行位於樂富商場，並指示對方乘搭小巴前往。之後男子問：「樂富商場是個什麼地方？」，事主不以為然，答道：「商場囉，地下有Citibank有櫃員機可提款」。之後對方又問，銀行現在是否有開門，因為自己持有的是「美金戶口，在櫃員機提不了款，在香港很多櫃員機都提不了款，要去櫃檯」。

事主聽罷，懷疑對方想借錢，於是馬上回答「關門了，沒辦法，你明天去吧」，並形容對方最終「死死氣走咗」。事主指，男子離開之後，她才想起「美金戶口又點啫，提款都會自動會匯率」，確定對方為騙徒之餘，亦後悔「當時冇串佢嘴」。

帖文引來不少網民留言，有人表示「是但搵間銀行ATM都攞到錢，明係度扮傻」、「凡有路人問有關錢嘅問題，我會即時提高聲量等周圍啲人知道，再叫佢企定，話我會盡力call警察嚟幫佢手」，亦有人指，事主應慶幸對方並非迷魂黨，「你好幸運，佢無吹你煙」。此外，有網民分享經驗，指自己曾遇過同一名男子，「我直頭話附近冇喎，佢仲返問我係唔係住附近，點解會唔知邊度有CITIBANK，我笑笑不說話」。

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責任編輯：羅嘉欣