【堅持追夢】患末期癌症參加選美奪亞軍　4孩媽鼓勵孩子追夢：準備與癌症共存

▲ Alison 希望用自己的經歷，鼓勵子女勇敢追夢。

新加坡一名母親患上癌症末期，但仍不放棄堅持追夢，為的除了想鼓勵同路人渡過黑暗的幽谷，同時她也想成為孩子們的榜樣，勇敢做自己想做的事。疾病可能打擊著她的身體，但卻無阻她擁抱美麗的人生，樂觀、積極的態度令人振奮！

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根據媒體《cnalifestyle》報導，該名勇敢的母親名Alison Wee，今年36歲。她育有4名分別2歲到10歲的孩子。為了照顧孩子們，她10年前辭去了會計的工作，成為一位全職媽媽。

與社會脫節多時，Alison直認，「我很害羞，變得不太坦率。」於是，去年她便打算參加《新加坡華裔夫人》（Mrs Singapore Chinatown）選美比賽，希望重拾自信。但晴天霹靂，於預賽活動前她被發現患上末期癌症。

Alison憶述，2022年11月的一個星期二的晚上，她感到右肋骨下方有點痛，起初她誤以為是衣服太緊所致。但由於痛楚持續，第二天早上她便去了做CT掃描，結果發現她的7成的肝臟都長滿了腫瘤，並且已經擴散到全身，包括淋巴結、肺部和脊柱中。最後，醫生診斷她患上了第四期乳腺癌。

但癌症沒有把Alison打擊到，在完成第一次化療幾天後，Alison決定繼續參加選美比賽，

當我穿著旗袍、化著妝走出病房時，護士很震驚。

談到什麼推動著她繼續參賽，Alison表示希望利用是次選美比賽作為一個平台，用作鼓勵他人定期進行健康檢查，並且為同路人打打氣，

我真的很想通過分享我的抗癌之旅來幫助其他人度過最黑暗的時刻。我還想讓他們知道，他們不應該害怕人們如何看待他們。這其實並不重要。

此外，Alison 也想對年輕的自己喊話，

如果我能和年輕的自己對話，我會告訴她要勇敢，毫不猶豫地去追求她想要的一切。

這些種種都成為Alison的強大動力，而她最後亦在比賽中獲得亞軍之榮。

直到今年5月，Alison終於完成了18週的化療。但天意弄人，一個月後她突然感到噁心及頭暈，磁振造影顯示她的大腦中有癌細胞。她隨後接受放射治療，以高能射線殺死腦部的癌細胞。到目前為止，Alison已經完成了放射治療療程。但是在她的餘生中，必須持續性地每三週進行一次化療以抑制癌症。

雖然如此，Alison對此仍抱有樂觀的態度，

它可能無法完全斷尾，但我已經準備好與癌症共存。我不會讓它控制我。

因治療而脫掉的頭髮，於六月開始慢慢長出來，但Alison坦言不會為此感到尷尬，因為她已經蛻變成充滿自信的蝴蝶。

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責任編輯︰王明芳