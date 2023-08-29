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【香港小姐2023】陳霈錤賽後發文感謝支持者　Hera於心無愧：逆境中堅持做自己

娛樂 13:42 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

陳霈錤（Hera）得到不少網民的支持！

《2023香港小姐競選決賽》於8月27日完滿結束，由莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，「最上鏡小姐」王怡然（Lynn）奪亞軍，17號王敏慈（Lovelle）成為季軍，而五強止步的陳霈錤（Hera）則獲觀眾力撐，坐穩「民選冠軍」之位！

決賽過後，Hera在昨日（8月28日）於IG發文感謝支持者，更以「心若不灰，必有收成」來為自己打氣！

【香港小姐2023】10號港姐三甲不入賺觀眾緣　陳霈錤學歷高表現佳有望被力捧

陳霈錤：感謝大家的支持

Hera在IG帖文中寫道：

感謝大家的支持！
我感恩自己有勇氣踏上香港小姐的舞台 💝
也對自己當天表現於心無愧
信心是在逆境中堅持做自己，行善及忍耐
我相信「心若不灰，必有收成」

一同參選的佳麗也有留言支持，如吳詠婷寫道：「heraa你贏得所有人的掌聲」，梁倩淇寫道：「你盡力做好自己已經很棒！🔥💕🥰you will keep shining!」，黄泳嘉留言：「my roommate 💓💓 you shone on the stage yesterday」。

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Hera有意闖娛圈

陳霈錤於賽後接受TOPick訪問並表示：「其實我自己都覺得入讀五強已經好開心，同埋仲喺台下聽到有人支持10號，好Enjoy好開心，有人支持我，都已經好夠。都冇（失望）。我覺得能夠踏上呢個舞台Show到自己靚嘅一面其實都好足夠，都唔會諗咁多。」

被問到會否有意入行？她謂：「如果有機會我都會試吓唔同嘅嘢。」

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陳霈錤為選美辭職

25歲的陳霈錤（Hera）為香港大學文科碩士畢業，本來任職小學教師的她，更為參加港姐辭職，全心全意投入比賽。

她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥（Shaun）點名讚陳霈錤說：「佢個氣質令我覺得好舒服」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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