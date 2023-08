【香港小姐2023】陳霈錤賽後發文感謝支持者　Hera於心無愧：逆境中堅持做自己

▲ 陳霈錤(Hera)得到不少網民的支持!

《2023香港小姐競選決賽》於8月27日完滿結束,由莊子璇(Hilary)登上冠軍后座,「最上鏡小姐」王怡然(Lynn)奪亞軍,17號王敏慈(Lovelle)成為季軍,而五強止步的陳霈錤(Hera)則獲觀眾力撐,坐穩「民選冠軍」之位!

決賽過後,Hera在昨日(8月28日)於IG發文感謝支持者,更以「心若不灰,必有收成」來為自己打氣!

陳霈錤:感謝大家的支持

Hera在IG帖文中寫道:

感謝大家的支持!

我感恩自己有勇氣踏上香港小姐的舞台 💝

也對自己當天表現於心無愧

信心是在逆境中堅持做自己,行善及忍耐

我相信「心若不灰,必有收成」

一同參選的佳麗也有留言支持,如吳詠婷寫道:「heraa你贏得所有人的掌聲」,梁倩淇寫道:「你盡力做好自己已經很棒!🔥💕🥰you will keep shining!」,黄泳嘉留言:「my roommate 💓💓 you shone on the stage yesterday」。

Hera有意闖娛圈

陳霈錤於賽後接受TOPick訪問並表示:「其實我自己都覺得入讀五強已經好開心,同埋仲喺台下聽到有人支持10號,好Enjoy好開心,有人支持我,都已經好夠。都冇(失望)。我覺得能夠踏上呢個舞台Show到自己靚嘅一面其實都好足夠,都唔會諗咁多。」

被問到會否有意入行?她謂:「如果有機會我都會試吓唔同嘅嘢。」

陳霈錤為選美辭職

25歲的陳霈錤(Hera)為香港大學文科碩士畢業,本來任職小學教師的她,更為參加港姐辭職,全心全意投入比賽。

她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》,當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥(Shaun)點名讚陳霈錤說:「佢個氣質令我覺得好舒服」。

