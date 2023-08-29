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【盂蘭節】農曆7月14鬼門開一覽7大禁忌　勿獨自OT搭車留意1個禁忌位

健康 18:25 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

農曆7月14鬼門開一覽7大禁忌。

今日是農曆七月十四，傳說盂蘭節鬼門關大開。TOPick為大家整合了7大禁忌，如平時也有此等習慣，今日可格外留意。

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【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

1. 有人叫名別回頭

在一些較僻靜的地方，如有人忽然叫你的名字就要留神。因為鬼魂要和人接觸，「叫名字」是其中一個令雙方有交感的方法，一旦回應了，就等於將大家的「天綫」聯上，有可能會干擾個人思緒，亦即坊間所謂的「撞邪」，宜小心為上。

所以若遇到有人叫自己的名字，千萬不要作出回應，宜馬上離開，並去人多的地方。

2. 不可靠牆行

傳聞鬼喜歡靠牆行，因此在盂蘭節期間，應盡量避免靠牆走動。

3. 勿隨地撿錢

七月十四多人燒街衣，有人也會同時撒碎銀，目的是為鬼差作路費，謹記不要亂在街上拿東西回家。

4. 勿搭尾班車

打工仔要留意，工作繁忙也不要太晚收工。尾班車開出的時間近半夜，而一天中「子時」是陰氣最為旺盛的時刻，因此儘量不要搭乘尾班車，也避免坐車尾位置。

5. 不要獨自OT

OT對許多打工仔來說都十分普遍，但鬼節應儘量避免獨自留在辦公室中。

6. 勿把「死」字當作口頭禪

不要一直說「死」這個字，以免觸怒「好兄弟」。

7. 不要隨意搭膊頭

相傳在鬼月期間，拍人膊頭會嚇到人，導致魂魄不穩，容易招惹「好兄弟」入侵而失神。

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責任編輯：羅嘉欣

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