【黃金剩女】可愛女生熱愛Lolita裝扮相親12次被拒　背後堅持原因超催淚

▲ 完全看不出39歲。

日本可愛女生愛以Lolita風格打扮，熱愛程度甚至一年365日都會穿上，因為娃娃裝加上保養得宜，目測似18歲，理論上追求者眾多，其實她的真實年齡是39歲，但她相親了12次都被拒絕，原因是很多男生都想她放棄Lolita的裝扮，但她明確表示不會因嫁不出而放棄，因為Lolita裝扮背後帶給她強大的力量。

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現年39歲有「日本第一lo娘」之稱的青木美莎子，正職其實是一名護士，而且獲得國家多個資格的認證，卸下護士服，她平時愛以Lolita打扮，更成立了首個Lolita協會，聚合一班志同道合的人。

花費逾百萬港元

青木美莎子的社交網有大量穿上Lolita的照片，而且每張的衣服都不重複，據知她的衣櫃足足3間房大，內裏滿裝超過500套Lolita裙、50多對搭配的鞋子，且有各種的可愛帽子、頭飾等飾品。她本人亦曾計算過，總額幾乎已花費2000萬日元（港幣約107萬）。

不單花費巨款買衫，亦都因為Lolita令她至今39歲仍沒有男友，相親了12次都失敗收場，原因是男方都因不喜歡她的Lolita裝扮而拒絕她，更露出不屑的表情，並勸說她及早放棄其裝扮，但她直接表示：「我是不會放棄的！」。

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Lolita裝扮帶給她力量

其實她如此熱愛Lolita風背後原因超催淚。原來青木美莎子自小自卑，直到17歲偶然成為雜誌的模特兒。她表示自己自小對於體型、皮膚都沒有信心，讀書時間更是班中的「透明人」。自從穿上Lolita裝後，不但變得有自信，而且戰勝了那個「弱小又焦慮的自己」，此後她就愛上Lolita風格。

而現在的她，懶得理旁人目光，天天將自己打扮成為一個公主，雖然生日沒有男友陪伴，但有一班志同道合的朋友為她慶生，也是非常快樂的一件事。

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責任編輯：王明芳