  • 31°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃金剩女】可愛女生熱愛Lolita裝扮相親12次被拒　背後堅持原因超催淚

親子 13:07 2023/08/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

完全看不出39歲。

日本可愛女生愛以Lolita風格打扮，熱愛程度甚至一年365日都會穿上，因為娃娃裝加上保養得宜，目測似18歲，理論上追求者眾多，其實她的真實年齡是39歲，但她相親了12次都被拒絕，原因是很多男生都想她放棄Lolita的裝扮，但她明確表示不會因嫁不出而放棄，因為Lolita裝扮背後帶給她強大的力量。

最新影片推介:

童學園
【童學園】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

現年39歲有「日本第一lo娘」之稱的青木美莎子，正職其實是一名護士，而且獲得國家多個資格的認證，卸下護士服，她平時愛以Lolita打扮，更成立了首個Lolita協會，聚合一班志同道合的人。

花費逾百萬港元

青木美莎子的社交網有大量穿上Lolita的照片，而且每張的衣服都不重複，據知她的衣櫃足足3間房大，內裏滿裝超過500套Lolita裙、50多對搭配的鞋子，且有各種的可愛帽子、頭飾等飾品。她本人亦曾計算過，總額幾乎已花費2000萬日元（港幣約107萬）。

不單花費巨款買衫，亦都因為Lolita令她至今39歲仍沒有男友，相親了12次都失敗收場，原因是男方都因不喜歡她的Lolita裝扮而拒絕她，更露出不屑的表情，並勸說她及早放棄其裝扮，但她直接表示：「我是不會放棄的！」。

點擊圖片放大
+6
+5

Lolita裝扮帶給她力量

其實她如此熱愛Lolita風背後原因超催淚。原來青木美莎子自小自卑，直到17歲偶然成為雜誌的模特兒。她表示自己自小對於體型、皮膚都沒有信心，讀書時間更是班中的「透明人」。自從穿上Lolita裝後，不但變得有自信，而且戰勝了那個「弱小又焦慮的自己」，此後她就愛上Lolita風格。

而現在的她，懶得理旁人目光，天天將自己打扮成為一個公主，雖然生日沒有男友陪伴，但有一班志同道合的朋友為她慶生，也是非常快樂的一件事。

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【兩性關係】與男友拍拖4年被狠飛　176磅女生收分手訊息：跟你出外不想被認出
13:05 2023/08/22
【兩性關係】與男友拍拖4年被狠飛　176磅女生收分手訊息：跟你出外不想被認出
【兩性關係】力數港女難追擇偶需符合4條件 港男轉戰內地女：地位平等好多
14:28 2023/08/22
【兩性關係】力數港女難追擇偶需符合4條件 港男轉戰內地女：地位平等好多
【兩性關係】男生為讓女友留「美好」回憶遊峇里談分手　事隔一年結局意想不到
19:12 2023/08/27
【兩性關係】男生為讓女友留「美好」回憶遊峇里談分手　事隔一年結局意想不到

你可能感興趣

【兩性關係】與男友拍拖4年被狠飛　176磅女生收分手訊息：跟你出外不想被認出
13:05 2023/08/22
【兩性關係】與男友拍拖4年被狠飛　176磅女生收分手訊息：跟你出外不想被認出
【兩性關係】力數港女難追擇偶需符合4條件 港男轉戰內地女：地位平等好多
14:28 2023/08/22
【兩性關係】力數港女難追擇偶需符合4條件 港男轉戰內地女：地位平等好多
【兩性關係】男生為讓女友留「美好」回憶遊峇里談分手　事隔一年結局意想不到
19:12 2023/08/27
【兩性關係】男生為讓女友留「美好」回憶遊峇里談分手　事隔一年結局意想不到
結婚 網絡熱話 護士 社交平台 模特兒 日圓 日本

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【中年好聲音】陳早怡曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒
09:06 2023/08/09
【中年好聲音】陳早怡曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒