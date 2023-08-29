【天人永隔】新婚僅5月夫發燒3日突離世　妻拍片籲：珍惜眼前人

失去親人的悲痛非筆墨形容。馬來西亞一對年輕夫婦，今年2月新婚，惟婚後約5個月，丈夫發燒3天後突然離世，頓時痛失摯愛的妻子，近日上載二人由相識至今的影片，懷念甜蜜回憶同時，希望大眾要珍惜眼前人。網民亦鼓勵她，要堅強面對未來生活。

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綜合當地媒體報道，對丈夫離世萬般不捨的女子艾麗娜（Erlina Jaapar），本月5日將題為「短短5個月，但非常有意義」的8分鐘影片上傳至社交平台TikTok，內容記錄了兩人由2018年相識、相愛到結婚及丈夫驟然離世的點滴，悽美的故事令旁觀者為之動容。

艾麗娜在影片中提到在最初相識時，丈夫代表她遠在家鄉的家人參加其畢業典禮，生活中總是為她製造浪漫驚喜，又經常大唱情歌，

「我們第一次一起唱卡拉OK、一起坐電單車我都記住了，你總是無時無刻地寵溺我，懂得如何哄我開心，但當時我不知道那是最後的一次」。

艾麗娜指出，雙方家人在去年7月才首次見面，及後開始籌備婚禮，今年2月25日在丈夫生日當天成婚。在影片中，她提及二人經常遊山玩水，

「還記得我們的婚前協議嗎？你答應我每周都會一起跑步，但現在已經不能擁有了」。

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艾麗娜說，丈夫在7月19日開始發燒，三天後的凌晨3時許，在她的懷中離世。影片中她緊握丈夫冰冷的手，作最後的告別。她直言，感激丈夫與她度過一段幸福快樂的時光，那怕只有短短的4個月25天，

我的世界變得黑暗，希望只是一場夢，謝謝你為我付出的一切。

在悲傷的同時，她不忘提醒大家「要活在當下，珍惜眼前人」。

艾麗娜及後分享另一段影片，內容是丈夫離世後的一個月，她才鼓起勇氣打開丈夫的遺物袋，「謝謝你親愛，在死的那一刻，依然戴著我們的結婚戒指」，記錄了她當時崩潰的畫面，聞者傷心。

影片在網上傳開後，大批網民留言指感動得哭了，並鼓勵她要勇敢生活，「天意弄人，希望她堅強」、「平常心面對一切，你將會有更多的精力面對未來」。另片中未有解釋驟逝原因，但有網民猜測是敗血症所引起。

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責任編輯︰王明芳