【煮食安全】5日2宗密封煮食致全家一氧化碳中毒 　K Kwong揭2類爐具致命關鍵

▲ 5日2宗密封煮食致全家一氧化碳中毒， KKwong揭2類爐具致命關鍵。

在家煮食時記得要確保空氣留通！本港5日內便出現了2宗一氧化碳中毒個案，繼黃大仙竹園南邨有一家三口於8月21日緊閉門窗在家中煲湯時，出現一氧化碳中毒情況；8月25日再有年齡介乎11至79歲，一男兩女於家中煮食期間發生一氧化碳中毒。究竟為何煮食「唔通風」可以中毒致死？網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）早前即在社交平台上，解開以上大眾疑惑，並分享2類加熱爐具的致命風險！

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衞生署衞生防護中心昨日（28日）公布，上周五（25日）的一氧化碳中毒個案涉及1男2女，年齡介乎11至79歲，他們於事發當日在家中使用氣體煮食爐時出現頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往伊利沙伯醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。現時3人情況穩定。

初步調查顯示，事發時廚房的抽油煙機未開，而住所的窗戶亦全部關上。儘管涉事煤氣煮食爐操作正常，但該煮食爐的爐頭上安裝了一個非原廠配件，相關部門將安排作進一步測試。事件估計是由於室內通風不足，繼而令一氧化碳水平上升引致。

K Kwong（鄺士山）早前亦於Facebook以「3分鐘化學：安全使用加熱爐具」為題，發文講解使用加熱爐具的4大注意事項，並強調「通風」的重要性，尤其使用煤氣及石油氣爐時。他又警告一旦通風不足，最大危險便是會致命，因為「冇足夠新鮮空氣供應」條件下，燃氣及石油氣遇上氧氣，便會演變為「一氧化碳」，「可以黐實血紅蛋白」導致缺氧，因此中毒的人可能未出現症狀之前，已不知不覺死亡！

使用加熱爐具的4大注意事項

1. 通風：香港家庭加熱爐具主要有3種：電磁爐、煤氣爐、石油氣爐。使用煤氣同石油氣爐時，必須通風。

2. 必須通風 : 代表有新鮮空氣入屋，

最好開抽油煙機或抽氣扇

開窗

不建議只開抽油煙機或抽氣扇，而不開窗，因為會有機會抽到水管內嘅廢氣入屋

3. 唔通風會點？「死人囉！」

係足夠新空氣供應/充足的送風條件下，如開窗、或開窗加開抽氣扇讓新鮮空氣進入廚房，不會產生一氧化碳：燃氣/石油氣+氧氣 → 二氧化碳+水

如果冇足夠新鮮空氣供應條件下，如窗戶關閉，新鮮空氣不能進入廚：燃氣/石油氣+氧氣 → 一氧化碳+水

4. 點解一氧化碳如此恐怖?

因為一氧化碳是無味、無色。「吸咗你都唔知。一氧化碳可以黐實血紅蛋白令佢唔能夠再帶氧氣！」

低濃度一氧化碳：（似流感樣症狀）頭痛、頭暈、虛弱、胃部不適、嘔吐、胸痛同精神錯亂。

高濃度一氧化碳：死亡 (死者嘅皮膚係粉紅色而唔係瘀藍色)

注意：正在瞓覺或醉咗的人可能未出現症狀之前已經死了！

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責任編輯：羅嘉欣