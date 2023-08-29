【身材煩惱】兩孩媽擁34H驕人身材竟成負累　賣樓花10萬縮胸︰生活品質升千倍

▲ 兩孩媽擁34H驕人身材竟成負累，最終賣樓花10萬縮胸。（iStock圖片）

不少女士都想擁有美好身段，但對英國一位兩孩媽媽來說，身材太好竟成為負累，為她的生活帶來種種不便。最終她決定賣樓，花費1萬英鎊（約10萬港元）進行縮胸手術，自從縮胸後她感覺生活品質提升千倍。

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大胸為生活帶來不便

據英國《每日郵報》報道，33歲的Victoria Marsh是兩孩媽媽，育有11歲兒子和6歲女兒。她擁有34H身材，可是她一直對自己的大胸部感到不自在，覺得它們阻礙了她的日常生活，不論彎腰和子女玩耍，還是做家務。她更要購買昂貴的特製胸圍，才能更好地承托。由於Victoria的胸部較大，造成她多年來要忍受腰背的疼痛不適。

Victoria家族的女性都擁有大胸部，她見證64歲的媽媽Debbie受大胸部帶來的困擾。 Victoria在16歲時注意到自己的胸部比別人大，街上的人們會對她指指點點，令她感到尷尬。而且令她穿衣揀衫很困難，她提及與丈夫舉行結婚時，不得不購買大兩個碼的婚紗，只因胸部比例太大。

縮至34C輕鬆自在

後來她的胸部更達到34H，慨嘆「大多數人母乳餵哺後胸部會縮小，但我的胸部卻變大了。」2020年初，她決定縮胸，但她不符合英國國民保健署（NHS）接受縮胸手術的資格。直至今年她賣掉房子，並貸款3,000英鎊（約3萬港元），在上月花費了1萬英鎊（約10萬港元），進行了4小時的手術，成功把胸部縮小。

最終Victoria縮小了5個罩杯尺寸，變成34C。她認為這是她做過最好的事情，「這個手術非常值得，我的生活品質提高了一千倍，感覺輕鬆了。」她的背不再疼痛，還可以和子女一起做更多事情。她也可以穿想穿的衣服，而不會感到不自在。

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責任編輯︰王明芳