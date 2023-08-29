【導師非禮】美孚補習社導師被控非禮兩男童　多名家長今早到場索退款

▲ 多名家長上門退款。（黃傑偉攝）

補習導師涉於補習中心內非禮兩名男童，並且涉製作影片及相片。涉案43歲導師被控非禮等共3罪，昨日（28日）於九龍城裁判法院提堂。詳情即看：【下一頁】

TOPick記者今日（29日）到位於美孚的涉案補習社巡視，發現有多名家長上門退款，其中更有家長在退款後，即時帶小朋友尋找新補習社。至近中午時分，有3名教育局職員到補習社逗留約15分鐘後離去，未有回應任何記者提問。

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一名為就讀小四的孫女到補習社退款的婆婆表示，孫女在補習社就讀只有數個月，知道補習社停辦，所以今早前來退款，但就未聽聞補習社有事故發生。

居民林婆婆為讀小三的孫女到補習社進行學費退款手續。她指孫女在補習社已上課3年，因補習社停辦，所以做退款，會為孫女再尋找新補習社。

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記者：黃傑偉