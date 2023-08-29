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【海外升學】年紀越大求學的成本相對大 方健儀自揭放棄英國大學碩士offer原因

親子 13:05 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

方健儀建議，有海外升學的念頭，絕對越早越好。

上周我到一個海外升學博覽擔任嘉賓，暢談當年負笈英國的點滴。最初有點擔心，因為我到英國讀書已是20年前的事，怕無人有興趣聽陳年舊事，誰知一到會場，看到座無虛席，感動萬分。

雖則年代久遠，但我發現大家對海外升學關心的問題並沒有改變，我歸納為兩大類︰第一，應否去？作為過來人，我認為無論本地或海外，如果有升學念頭，絕對愈早去愈好。我跟參加講座的朋友分享時說，中學讀經濟學過「機會成本」，簡單概念是考量你做一件事時，會失去多少東西。年輕時放下一切去求學，所謂的「一切」相對少，可能是朋友或未上軌道的工作。

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但到了我這個年紀，現在求學的成本相對大，包括家庭事業等，成本相對大。講座中我也透露一個秘密︰幾年前我成功申請倫敦一間大學讀碩士，但因為機會成本太高，因此延期入學，結果不了了之。

第二，怎適應？很多人怕不習慣外地教育制度、不懂找新朋友等。幾個月前跟大家分享過我從前讀社會學《集體行為》的課程，去到異地無人認識，大膽一點，也不怕「瘀」，那是我當年的宗旨。

講座期間有家長問如何選擇寄宿學校，我無這方面經驗，只能說求知識大致可分兩層次︰「先廣後深」。年少時未必清楚自己的志向，讀書最重要廣泛涉足，引發興趣，不妨考慮氣氛輕鬆開心的寄宿學校。到大學階段，年輕人大多知其興趣所在，可向深度出發，目標是按能力選學習氣氛濃厚的學校。

當年我猶豫不決應否起行時，上司給我一句話︰「趁年輕去讀書，是對自己最好的長綫投資。」當年我不領略，現在完全明白。全因從前所鋪的路，才成就今天的自己。

原文刊於《晴報》，原題為諗咩呀？坐言起行啦！

撰文 : 方健儀 資深傳媒人

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