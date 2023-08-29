【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢

▲ Fadzli希望有天可以訪問發哥。

馬來西亞一名男子不幸患上「漸凍人症」，他是「發哥」周潤發的忠實影迷，大學主修電影系的他，曾當過5年記者，惟病後無奈放棄了以前的職業。他每天面對病魔折磨一度想過輕生，但因為受偶像發哥的電影和奮鬥故事啟發，再度燃起對生命的熱情，更奇蹟存活了15年，他希望用自身的經歷拍成紀錄片，鼓勵其他惡上患疾的人，亦希望有一天能訪問偶像發哥。

馬來西亞運動神經元病協會（MND Malaysia）分享男子En. Mohd Fadzli Fadhilah的經歷，Fadzli曾任職於馬來西亞國家新聞社（Bernama），從事記者長達5年，可惜後來不幸確診肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱「漸凍人症」），令他失去自理能力，被迫終止記者事業。

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效法發哥自強不息

因為受肌肉萎縮症影響，Fadzli變得四肢乏力，每天起居飲食也需要人協助，人生跌落谷底的他，曾怨天尤人，更想過放棄治療，就此了結生命，但想到輕生只會令親友傷心，Fadzli惟有改變心態接受命運

我在患病最初數月，總會問『為何是我』，但我發現越問越痛苦，亦無法解決問題，便轉換想法，平靜地接受命運，我知道我沒有甚麼可以做，但保持正面讓我想盡力跟正常人一樣生活。生命很美好，你可以達成夢想、活得精彩。

幸而在治療期間，Fadzli重溫偶像周潤發的電影時，即被偶像不屈不撓的精神啟發，重燃生存的希望。他說從小看發哥電視劇和電影長大，如《網中人》、《賭神》、《安娜與國王》等，大讚對方躍升為國際巨星依然謙卑、貼地，為達成進軍荷里活夢想努力學英語，他決心效法發哥自強不息的積極態度，更自信說︰「只要你有熱誠，沒有任何事能阻止你。」

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夢想訪問偶像發哥

其實「漸凍人症」患者平均壽命只有3至5年，但Fadzli已對抗病魔達15年，為自己創造了奇蹟。曾在澳洲梅鐸大學電影系畢業的他，現在夢想可以製作一部紀錄片，更希望有機會訪問發哥，透過偶像和自身的故事，鼓勵其他病人和所有面對困難的人永不放棄希望，勇敢追夢。

每個人都有自己的價值，總可以做些甚麼去回饋社會，不要覺得自己無任何價值，每件事發生都有它的原因，我們未必知道原因，但可嘗試接受命運，繼續向前行。

馬來西亞運動神經元病協會表示深受Fadzli的故事所感動，希望在他病情惡化前協助他早日達成心願，並透過他的故事勉勵大眾。

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