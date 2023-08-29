【減肥大作戰】46歲媽媽產後暴脹　不戒澱粉4個月減24磅公開2招KO大肚腩

▲ 46歲媽媽產後暴脹，不戒澱粉4個月減24磅公開2招KO大肚腩。

很多人以為減肥要先戒澱粉質，但其實不必要。一名46歲媽媽產後身形暴脹，但只用4個月堅持兩招，就減去24磅，並公開餐單證明，不需要戒澱粉就能KO大肚腩。

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該名日本媽媽Nicopon在IG專頁分享減肥心得。她指自己產後每日育兒，體重也規律地不斷上升，最重時高達70公斤（約154磅）。雖嘗試過各種減肥方法，但都失敗。後來，Nicopon發現有2招適合自己，並在堅持4個月後獲得成效，減去約24磅，體重從70公斤回落至59.5公斤（130磅），連大肚腩也消失！

2招KO大肚腩

Nicopon表示，自己變胖的最大原因是「零運動」和飲食放縱。產後8年的育兒期，常常沒體力又沒時間做運動；曾嘗試節食減肥，但反彈效果嚴重，最終令身高僅1米59的她，體重超過154磅。但如今減肥成功的Nicopon，以過來人身份保證，自己推薦的2招減肥方法將非常適合「討厭節食、怕累不擅長運動、不懂從何開始減肥」的人，只要持之以恆，一定能見效：

1. 每日5分鐘居家運動

每日堅持在家中進行5分鐘HIIT運動（高強度間歇訓練），可提高身體消耗熱量效率，幫助修身減肥。

2. 改善飲食

每餐進食不超過120克澱粉質，外加至少20克蛋白質和大量蔬菜，增加飽足感。

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責任編輯：羅嘉欣