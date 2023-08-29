【公屋問題】婆婆投訴樓下開冷氣致地板出水　終日敲地滋擾港媽感崩潰求助

▲ 婆婆投訴樓下的港媽開冷氣致地板出水，終日敲打地板報復，讓港媽感到崩潰向網民求助。

派到公屋上樓本應是開心事，但遇上麻煩鄰居卻導致家無寧日。一名「港媽」近日在小紅書發文稱，與孩子搬入公屋單位半年多，自踏入炎夏需要開冷氣，卻被樓上70多歲的婆婆投訴她開冷氣導致其地板出水，一整天敲地板作出報復。港媽曾提出送抽濕機遭到拒絕，令她感到束手無策，向網民求助。

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該名港媽日前在小紅書發文表示，自己和孩子剛搬入公屋單位半年多，她指近日天氣炎熱需要開冷氣，「年輕人肯定是怕熱的，特別有小孩」。怎料居樓上的婆婆向管理處投訴，指她們開冷風吹著天花，導致她全屋地磚出水。

之後管理員到事主的單位視察後，為事主平反，指風口沒有向上吹，且溫度正常，沒有很冷，估計因樓上是頂樓，加上婆婆家長期不開冷氣、不開窗、不開風扇、不開抽濕機，而且那幾天下雨，天氣特別潮濕引致。

▲ 港媽上載短片，可聽到樓上發出的敲地板聲。（小紅書影片截圖）

可是婆婆堅稱事主看見管理處的人上門，才把風口推向下。她更親口承認自己故意敲地板來警告她們，「那時我才知道，我一直以為她們家是裝修。」後來婆婆指責管理員偏幫事主，並每隔2、3天再投訴。

婆婆拒要抽濕機︰會抽乾我水分

為了息事寧人，事主的丈夫曾建議送一部抽濕機給婆婆，但婆婆表明拒絕，理由為「孩子說抽濕機會抽乾她身體水份，她會被抽死的。」管理員建議婆婆開冷氣或風扇降溫，因為頂樓單位太熱，跟樓下開冷氣後造成大溫差以致地板出水，但婆婆不願妥協，「為甚麼要她多付電費」，仍堅持要事主別開冷氣，令事主感到難以溝通。

事主為怕老人家會滑倒，也在天花貼了一層珍珠棉去隔一隔，但婆婆仍每天早午晚不斷敲。事主大感無奈，稱自己那段時間經歷了流產，被婆婆滋擾得身心俱疲，要向網民求助。

本身已經是很傷心很抑鬱，更被她吵得心緒不寧，到現在持續了幾個月，我們有什麼可以做呢？#樓上噪音

網民建議買一物反擊

帖文一出引起網民熱議，直言地板出水的情況很常見，只要鄰居明白事理，互相遷就能解決問題。有網民則建議事主購買震樓神器反擊，「對人仁慈，即對自己殘忍。」點擊圖片即睇更多網民意見︰

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裝修專家教2招解決「冷凝水」

長開冷氣而溫度過低的話，有機會令樓上單位出現「冷凝水」問題。TVB節目《東張西望》曾直擊公屋冷凝水情況，裝修專家Simon Tang建議在裝修時鋪一層無縫地板，即是用絕緣性較強的絕緣膠取代珍珠棉，再鋪上木地板。絕緣性夠強，水氣就不會凝結。

Simon又指，如果用家想簡單一點，也可以將坊間有售的防撞牆貼貼在地上，這樣已有助阻隔冷溫度傳上去。防撞牆貼低成本，自己用鎅刀就可以處理。

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責任編輯：王明芳