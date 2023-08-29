【凍齡女星】劉嘉玲獲網民讚素顏皮膚好　5位女星真面目大盤點

▲ 圈中多位女星的「真‧素顏照」大檢閱。

昨日（8月28日）劉嘉玲於社交平台分享一張素顏照，穿上陳冠希主理的潮牌新裝，嘉玲更擺出V字手勢，57歲的嘉玲姐不失可愛之餘，素顏兼零修圖的她獲讚皮膚靚，大頭照之下毛孔不算明顯！

事實上，娛樂圈有不少美魔女，但過度醫美和微調反而「膠感」盡現，能夠做到「真‧凍齡」唔容易，當中有數位45+女星為天然美女，檢閱一下她們的素顏生圖照。

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阿佘駐顏有術

現年48的佘詩曼向來keep得好，初出道時的阿佘有點Babyfat，現在的她增添幾分女人味，而樣貌和身材完全不似真實年紀。

從阿佘分享的生活照所見，素顏的她皮膚白滑兼細紋唔多，難怪網民讚她的素顏美貌。

▲ （取自instagram）

阿佘曾分享其保養心得，她表示除工作以外，閒時盡量不化妝，以免加重肌膚負擔。

另外她很著重保濕和清潔，除了每日喝足夠的水，她每天都會敷面膜為肌膚補水，她說：「面膜必須要有！缺水時敷臉，能幫助肌膚補水與曬後紓緩。」

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凍齡天后陳慧琳

至於50歲的陳慧琳出道28年未曾走樣，已為兩子之母的她身型沒大改變。

此外Kelly曾於50歲生日那天分享慶生照，雖然照片並沒對焦，但見到其素顏樣，完全不似已「入五」。

另外去年11月，某玩具店於社交平台上載陳慧琳跟網民的合照，令Kelly的生圖素顔樣曝光。

沒化妝的Kelly完全見得人，難怪不少人留言大讚：「50歲真係搵邊個信」。

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宣萱靠運動凍齡

52歲的宣萱近年再度活躍幕前，保養得宜的她曾經無懼素顏，於鏡頭前卸妝兼試範保養步驟。

另外從其生活照所見，不用工作時同樣不愛化妝，宣萱曾經說：「自信是來自外表、事業、內心和智慧。」

向來有運動習慣的宣萱跑步、行山、玩 TRX，難怪素顏皮膚透紅。

她曾分享其凍齡秘訣，除自製養生飲，她以刮面來通淋巴去紋。即使不做運動，也盡量保持每日步行6千步。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 平時宣萱不愛化妝！ \ ▲ 皮膚好好！ +7 +6

玉女掌門人零走樣

至於出道逾20年的梁詠琪（Gigi）為玉女掌門人之一，雖然已為人母。

不過Gigi多年來樣貌從未變過，沒有過度醫美的痕跡，難怪獲吳君如讚是「天然美女」。

▲ 平日的梁詠琪愛化淡妝！（取自instagram）

上月，有內地網民分享跟Gigi的合照，當天Gigi身穿白色短袖長裙，以全素顏示人，47歲的她膚色均勻，狀態超好，完全沒有老態。難怪網民狂Gigi：「本人又高又瘦，素顏很抗打，一點都沒變！！！說話很溫柔人很nice！這是多少人的偶像啊。」

除了注重護膚，Gigi深明心態很重要，接受人總會變老外，她曾表示不會常常照鏡，以免增添焦慮感。

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【星級夫婦】分享與張智霖「床照」放閃 袁詠儀無懼素顏拍照示人

影帝妻逆齡生長

至於幸福人妻郭藹明過著養尊處憂的生活，現年55歲的郭藹明樣貌和身型也沒有大變化。

今年初，她跟老公劉青雲出席黎耀祥夫婦搞的新年飯局，素顏上陣的郭藹明架上眼鏡，穿著格仔裇衫，一身簡約打扮十足大學生般，皮膚白滑的她更氣色不錯。

▲ 郭藹明樂於做青雲「背後的女人」。（大會提供）

原來郭藹明有一套自訂的護膚程序，隨著早晚及天氣轉變而作出改變。

夏天時侯，郭藹明會特別注重防曬、清潔與保濕，另外屬敏感肌的郭藹明於冬天時皮膚易痕癢，因此會轉用一些較滋潤的產品，冬天更會用一些滋潤度較高的面膜，配合按摩，讓皮膚吸收力效果更佳。

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