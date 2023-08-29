【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】

經常上鏡的前TVB主播麥詩敏（Gloria）向來著重儀表，即將成為人妻的Gloria每次約會都悉心裝扮，確保以最靚的一面示人。

今集《TOPick一分鐘》邀得麥詩敏跟大家大談扮靚心得，分享其約會前的外貌急救法。

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防敏貼士

約會前一天突然皮膚敏感怎麼辦？

Gloria表示：「我通常於睡覺前敷敷冰，可以鎮靜皮膚，敷大約5至10分鐘便足夠。」

此外，她還有護唇秘方，「用凡士林敷敷嘴唇，再用保鮮紙包住，敷5至10分鐘便足夠。這可以減少死皮和乾紋的形成，翌日上午便會有一個很美麗的嘴唇和皮膚。」

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貼服妝容

炎熱的天氣下容易出油和出汗，Gloria指：「在化妝之後，我們可以噴一噴保濕水，然後再用紙巾按一按，可以令底妝更加貼服。」

大家不妨參考Gloria的小秘方，打扮靚靚出席約會！

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化妝：Yanzoo.makeup

場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

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