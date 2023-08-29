  • 28°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】

休閒消費 17:06 2023/08/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

經常上鏡的前TVB主播麥詩敏（Gloria）向來著重儀表，即將成為人妻的Gloria每次約會都悉心裝扮，確保以最靚的一面示人。

今集《TOPick一分鐘》邀得麥詩敏跟大家大談扮靚心得，分享其約會前的外貌急救法。

【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】

點擊圖片放大
+8
+7

防敏貼士

約會前一天突然皮膚敏感怎麼辦？

Gloria表示：「我通常於睡覺前敷敷冰，可以鎮靜皮膚，敷大約5至10分鐘便足夠。」

此外，她還有護唇秘方，「用凡士林敷敷嘴唇，再用保鮮紙包住，敷5至10分鐘便足夠。這可以減少死皮和乾紋的形成，翌日上午便會有一個很美麗的嘴唇和皮膚。」

【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

點擊圖片放大
+5
+4

貼服妝容

炎熱的天氣下容易出油和出汗，Gloria指：「在化妝之後，我們可以噴一噴保濕水，然後再用紙巾按一按，可以令底妝更加貼服。」

大家不妨參考Gloria的小秘方，打扮靚靚出席約會！

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

化妝：Yanzoo.makeup
場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【前新聞之花】麥詩敏仙氣婚紗照曝光　準人妻流露幸福笑容
11:44 2023/07/26
【前新聞之花】麥詩敏仙氣婚紗照曝光　準人妻流露幸福笑容
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】

你可能感興趣

【前新聞之花】麥詩敏仙氣婚紗照曝光　準人妻流露幸福笑容
11:44 2023/07/26
【前新聞之花】麥詩敏仙氣婚紗照曝光　準人妻流露幸福笑容
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
主播 娛樂人物職業 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風消息】最新預測蘇拉或進入香港約50公里　未來一兩日將掛波
今日 13:42
【颱風消息】最新預測蘇拉或進入香港約50公里　未來一兩日將掛波
【令人心痛】妻上班誤飲「清水」 昏迷變植物人 丈夫悲痛：每天都活在地獄
13:36 2023/08/28
【令人心痛】妻上班誤飲「清水」 昏迷變植物人 丈夫悲痛：每天都活在地獄
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
今日 09:32
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格