【機票優惠】國泰飛名古屋來回連稅$3,501起　旅遊期9月至11月中

▲ 國泰飛名古屋來回連稅$3,501起，旅遊期9月至11月中。（資料圖片）

國泰再推平機票，香港直飛名古屋來回連稅$3,501起，平飛集中在今年9月至11月初。航班去程於早上出發，回程則下午機。

以下日子暫時仍有平飛：

去程：9月3，4，5，6，8，9，10，11，12,13，15，18，19，20，25，26日、10月2，3，4，5，6，9，10，11，12，16，17，24，26，27日、11月3，6，7日

回程：9月5，6，7，8，9，10，11，12， 13，15，17，18，20，21，22，27，28，29日、10月3，9，10，11，12，13，16，17，18，19，20，24，26，27日、11月1，10日

航班時間：

去程：CX536 10：10-15：10

回程：CX539 16：15-19：30

機票有效期為2至7日。

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記者：陳麗娜