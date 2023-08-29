【破毒強人】阿蕭帶定欣逃命漫天羽毛打噴嚏　陳豪槍指阿廉兩分鐘有張力

TVB劇《破毒強人》在下星期踏入結局周，在本周劇情高潮迭起，除安樂（何廣沛飾）妹妹安好最後能否平安回家成本周劇情焦點；另邊廂葉Sir（蕭正楠飾）、Jackie（張曦雯飾）及楊Sir（曹永廉飾）為盡早搜集足夠證據緝拿文華（陳豪飾）等人歸案，不斷在文華面前內鬨扯貓尾外，楊Sir更偽裝變節投靠章琳（胡定欣飾），目的是埋文華身攞料，過程驚險萬分。

在昨晚（8月28日）《破毒強人》，文華試探楊Sir一幕十分精彩，文華先叫楊Sir交出配槍，之後二話不說拿起警槍指著楊Sir太陽穴，逼令楊Sir承認是警方派來的卧底。

楊Sir全程雖略帶淆底，但仍堅稱不是卧底，最終經過數輪拉鋸，文華終看似放下對楊Sir戒心，二人達成合作共識，文華向楊Sir開出兩大條件…

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陳豪忘詞「破壞」緊張氣氛

該幕全長兩分鐘的槍指太陽穴場口，鏡頭除了不斷來回於文華的冷冷然狠樣、章琳的緊張樣及楊Sir的強裝鎮定樣外，還穿插了Jackie拉隊準備救楊Sir的鏡頭，加上一眾演員出色到位的演繹，將緊張氣氛推向極緻。

曹永廉今次飾演楊Sir絕對是贏盡口碑，除獲不少網民大讚演得自然，昨晚楊Sir為了逼令上司周Sir（陳嘉輝飾）允許他參與卧底行動，竟以辭職反要脅周Sir。

得逞的楊Sir更向Jackie坦白當日是想維護而非出賣同袍，成功化解Jackie對其誤會，網民大讚楊Sir角色有情有義：「有勇有謀又有正義感，同阿頭周Sir差得遠」、「卧底用命博，佢係有人情味嘅好警察」、「大周Sir大得好」、「處變不驚，有大將之風。」

昨晚，無綫官網上載槍指場口相關花絮片，原來因為陳豪一時忘記對白，一度令場口的緊張氣氛一秒崩毁，曹永廉更是笑個不停，足證拍攝氣氛愉快之餘，亦可見演員無論入戲或出戲均相當自如。

拖住定欣四處竄避

昨晚Ending，章琳因意外得悉福田（蔣志光飾）欲派人殺掉葉Sir，遂拋下一切跑往醫院並致電葉Sir通水，可惜因葉Sir沒有將手機帶在身致二人聯絡不上。

據知今晚（8月29日）播出一集，章琳最終雖趕及通知葉Sir身陷危機，可惜殺手亦已同時開始追著葉Sir開槍掃射，其間除驚動不少院友，更有射爆玻璃及阿蕭拖著定欣四處竄避的精彩場口。

羽毛紛飛阿蕭打噴嚏

根據官方花絮片，為夾啱爆玻璃Timing，阿蕭及定欣必須敏捷遊走各處，絕對是身手大考驗；其中一個場口，阿蕭與定欣為逃避追殺，一度躲入雜物房，結果殺手開槍射爆多個枕頭導致「羽毛紛飛」。

場口看上去雖然浪漫，但阿蕭事後受訪時卻大嘆有代價：「大家唔好以為一條條只係大羽毛，裏面仲有好多小羽毛，頭先我拍完都忍唔住打咗幾個噴嚏。」

定欣大跳「甩毛舞」

鏡頭所見，阿蕭與定欣頭髮、臉上及耳仔均纏滿小羽毛，十分惡搞。

不過定欣不但未有感到困擾，更在鏡頭面前搞笑地大跳「甩毛舞」，並以「舞動奇蹟」Style教阿蕭抖掉身上的玻璃碎，兩大淨身舞均可愛指數爆燈。

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