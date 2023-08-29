【假面女郎】Nana拍Netfix劇搏到盡　林珍娜擁零死角世界級顏值【多圖】

▲ Nana（林珍娜）為Netflix新劇《假面女郎》全裸演出。

Netflix近日播出迷你韓劇《假面女郎》因內容尺度大、題材踩界，在韓國列為19禁，卻因此備受注目。劇集上架後，即成香港Netflix熱播榜冠軍，大受歡迎。

劇中女主角「金貌美」，由3位女演員合演不同時期，分別李寒星、Nana（林珍娜）及高賢廷，從被指醜女的平凡上班族，再靠整容成為絕色美女，到中年成階下囚，對社會作出大報復，被不少網民譽為今年神劇之一。

【Netflix劇集】《假面女郎》內容踩界掀熱話 李寒星神還原醜女雙面人生

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【Netflix劇集】《假面女郎》內容踩界掀熱話 李寒星神還原醜女雙面人生

連續兩年成百大美女冠軍

當中飾演「金貌美」整容後成為絕色美女的Nana（林珍娜），因擁有零死角超高顏值，獲封「世界級最美臉孔」，於2014年及2015年連續兩年蟬聯「TC Candler」世界百大美女冠軍。

現年31歲的Nana女團After School出身，隔年再與Raina、Lizzy組成子團Orange Caramel，具備可愛風格的歌曲與人設，一出道就受到歡迎。

▲ Nana被封為「世界級最美臉孔」。

其實早於18歲已以模特兒身份踩入娛樂圈，擁有一雙109cm逆天長腳、「九頭身」模特兒身形，曾參加亞洲超級模特兒大賽。

2016年開始踩入影視圈，參演電視劇《The Good Wife》大獲好評，其後演出的《Justice》、《出師表》亦成為其代表作。

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為媽媽改變自己

除了顛峰顏值臉孔，Nana全身的紋身同樣成為焦點，由手臂、肩膀、背部以至腿部，全身都紋有各式各樣的紋身圖案。有人覺得她身上的紋身成為世界級美女的「污染」，相反有人認為這是Nana的獨特魅力。

早前她為《假面女郎》宣傳時，罕有地大談紋身的故事。Nana直言：「我刺青的那陣子，其實心理上很不好過，當時的我認為只有刺青才能宣洩出我的情緒。」她坦承用了很傻的方法來克服心理問題：「不管是用什麼角度看待刺青這件事，會覺得我真的是用很傻的方法來克服，然而在當時刺青是唯一能消化我情緒的方法。」

▲ Nana透露現在逐漸洗掉紋身。

其後透露現在逐漸地洗掉紋身，洗紋身後身心狀態變得好轉，還大爆媽媽的一句話：「媽媽小心翼翼地拜託我，她說『想再次看到我乾乾淨淨的身體』。」孝順女為媽媽改變自己。

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