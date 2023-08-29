【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　2款高分推薦除臭力強蓬鬆柔軟

▲ 《LDK》14款衣物柔順劑大比拼。

洗衫時加入柔順劑，可令衣物保持柔軟和清香。日本雜誌《LDK》最近評測12款熱門柔順劑，逐一比較香味、衣物柔軟度和蓬鬆感、除臭力，以及吸水性，最終選出最佳柔順劑。

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《LDK》搜羅了多個熱門品牌的柔順劑，包括P&G、花王、獅王等等，並根據以下4大方面進行測試及評分。

香味：加入柔順劑清洗毛巾，請來專家根據毛巾殘留氣味的強度、舒適度進行評分。

衣物柔軟度和蓬鬆感：評估毛巾清洗後的柔軟度、蓬鬆度，以及實際的質感。

除臭力：用柔順劑清洗被洗澡水浸濕和帶有污垢的衣服，晾乾後由專家評估是否仍殘留異味。

吸水性：用柔順劑清洗毛巾，並測試其吸水能力和速度，吸水性愈高，評分愈高。

點擊下圖看14款柔順劑排名及測試結果：

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在本次測試中，「MUJI 無香型衣物柔順劑」和「花王 Humming Flare Fragrance 香氛柔順劑」被推介為「Best Buy」產品。

《LDK》指，「MUJI 無香型衣物柔順劑」吸水性好，有效消除異味，衣物洗後蓬鬆柔軟；如想尋找一款有香味的柔順劑，則可選擇「花王 Humming Flare Fragrance 香氛柔順劑」，衣物洗後柔軟，且散發淡淡的果香。

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責任編輯：羅嘉欣