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【開學日直擊】9月4日全港中小學颱風後開學 直擊各小學特別的窩心開學日

中小學 10:09 2023/09/04

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

聖嘉祿學校的開學日。（陳靜儀攝）

9月1日的開學日遇上颱風蘇拉，全港中小學校的開學日改為9月4日！今年是經歷3年多疫情後復常的首個開學日，TOPick新聞團隊直擊全港多間小學的開學日狀況，當中很多學校都各施其法，用獨特的方式迎接學校重返校園。 

童學園
【童學園】不明罕見病突襲仍心繫SEN童　輪椅女生戰勝障礙取學位教跆拳道

佛教志蓮小學

為了讓小一新生適應小學生活，佛教志蓮小學特意安排三天「小一迎新活動」，由老師及社工帶領多元活動：包括認識新朋友、學習課堂常規、小組活動學習模式；更透過趣味遊戲體驗中、英、數課堂，希望學生能以輕鬆、愉快心情迎接新學年。

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仁濟醫院陳耀星小學 

颱風過後，仁濟醫院陳耀星小學一班服務生、校長和老師，今早已經急不及待回到學校準備。大家一踏進校門已展露笑容，充滿熱情地打招呼和打卡， 以迎接新一學年的開始。

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西貢崇真天主教學校（小學部）

經過一個悠長的暑假，西貢崇真天主教學校（小學部）的學生再次回到校園，展開新學年的學習之旅。同學們回到學校時，紛紛向馮校長分享暑假期間的生活點滴，高年級的哥哥姐姐也悉心照顧新加入崇真大家庭的小一同學。

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