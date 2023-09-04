【開學日直擊】9月4日全港中小幼颱風後開學　直擊各學校特別的窩心開學日

▲ 聖嘉祿學校的開學日。（陳靜儀攝）

9月1日的開學日遇上颱風蘇拉，全港中小學校的開學日改為9月4日！今年是經歷3年多疫情後復常的首個開學日，TOPick新聞團隊直擊全港多間小學的開學日狀況，當中很多學校都各施其法，用獨特的方式迎接學校重返校園。

佛教志蓮小學

為了讓小一新生適應小學生活，佛教志蓮小學特意安排三天「小一迎新活動」，由老師及社工帶領多元活動：包括認識新朋友、學習課堂常規、小組活動學習模式；更透過趣味遊戲體驗中、英、數課堂，希望學生能以輕鬆、愉快心情迎接新學年。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

仁濟醫院陳耀星小學

颱風過後，仁濟醫院陳耀星小學一班服務生、校長和老師，今早已經急不及待回到學校準備。大家一踏進校門已展露笑容，充滿熱情地打招呼和打卡， 以迎接新一學年的開始。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

西貢崇真天主教學校（小學部）

經過一個悠長的暑假，西貢崇真天主教學校（小學部）的學生再次回到校園，展開新學年的學習之旅。同學們回到學校時，紛紛向馮校長分享暑假期間的生活點滴，高年級的哥哥姐姐也悉心照顧新加入崇真大家庭的小一同學。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中華基督教會全完第二小學

為了迎接新學年，中華基督教會全完第二小學於八月底，為小一新生舉行以品德培育為主題的迎新周，更為他們舉行開筆禮，祝福每位學生都可以開心快樂地學習。家長義工團隊亦不遺餘力，大清早回到學校為同學消毒雙手，期盼每一位學生都健康、快樂地在校園生活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

元朗朗屏邨東莞學校

又到開學季！元朗朗屏邨東莞學校今天開啟元氣滿滿的新學年，上午九時學校為全體學生舉行開學禮，及莊重的升旗儀式後，呂浩華校長向全體學生致送歡迎辭，鼓勵學生不負韶華，發揚中華民族的勤學精神。隨後全體師生進行「我的行動承諾-感恩珍惜·積極樂觀」承諾儀式，而小一新生亦收到學校訂製的小禮物，希望他們穩健跨出求學生涯的第一步！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

將軍澳循道衞理小學

將軍澳循道衞理小學推崇「健康身心靈」，所以林德育校長藉著今日開學日，一人一果送給學生和老師，林校長強調「要鼓勵學生有健康的飲食」，

健康身心靈，飲食、休息同運動都好緊要，要有合適嘅飲食習慣，所以要多食生果，我哋今次準備咗1000個大糖梨，每一個同學同老師都有，大家收到都好開心，亦都可以鼓勵佢哋有個健康飲食。

1000個大糖梨早就在8月30日送抵學校，但因為遇上颱風蘇拉，開學日押後到9月4日，林校長為免生果熟透，將千個大糖梨放入有冷氣的房間，開著冷氣保持低溫，而且每個大糖梨更貼上學校的貼紙，寫著「Welcome back」，非常之有心思。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

八鄉中心小學

黎婉珊校長表示，今日是特別的開學禮，希望可以提醒同學仔做一位好人，

以手代筆，進行儀式感的入學禮，提醒大家可以用我校的校訓勤誠禮愛去愛己愛人愛社會。

而在課室內，做了一個morning meeting, 在一分鐘內和不同同學仔用不同方法問好，最後老師亦寫一封信來鼓勵同學。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

慈雲山聖文德天主教小學

疫後復常首個開學日，慈雲山聖文德天主教小學期望學生能體驗健康生活、自主學習及關愛他人，學校亦添置了不少新興運動設施讓學生使用。此外，學校購買不少圖書，鼓勵學生閲讀，自主學習。而風紀則會化身「關愛大使」，照顧小一學生適應小學生活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

佛教林炳炎紀念學校

佛教林炳炎紀念學校今天於正門，特別擺放兩個特色開學佈景板，讓學生與家長在這個期盼已久的開學日「打卡」留下美好的回憶！不少學生急不及待走進教室，跟老師和同學分享暑假趣事。小一學生則對新校園和新朋友充滿好奇，是一個充滿希望和挑戰的開始。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

聖安多尼學校

今天是聖安多尼學校開學日的大日子，很多家長和同學很早已回校，跟熟悉的老師和同學問好。本年度同學仍須測量體溫，以保障自己和他人的安全。在開學禮中，聖安多尼學校邀請校牧黃家輝神父，進行他法慈幼會的金句作為引領，並希望學生能夠服務他人，實踐義德，同時進行了簡單而隆重的60周年啟動禮。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

聖公會基德小學

聖公會基德小學於開學日，舉辦別出心裁的小一迎新活動「童夢•同行」職業體驗日，讓小一學生換上不同職場的制服，在老師帶領下，他們一邊認識新朋友，一邊體驗各種工作的樂趣。同學寓玩樂於體驗，了解不同職業的獨特性，同時提升對學校的歸屬感。

今天全校同學臉上充滿陽光的笑容，並以「擁抱夢想 成就未來」為主題，為自己訂立今年度的目標，每位同學逐一把自己的目標貼在心意板上，並拍攝班相留念，勉勵大家努力實踐自己的目標。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

深井天主教小學

暴風雨過後，踏著清晨的第一縷陽光，深井天主教小學的學生昂首闊步踏進校園，校監、神父、校長、老師、家長及教職工都準備好，各司其職，迎來充滿喜悅和希望的新學期，在深天樂融融的大家庭中學習和生活。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

循理會美林小學

循理會美林小學為初小學生走進，充滿着學校辦學理念的「在天父的花園」（美林小學）裏，小苗（學生）來到花園得到園丁（校長、老師、同學）悉心的照料及關懷。校長貼心安排學兄學姐，陪伴他們快樂地迎接新學年的第一天。

學校今天舉行迎新祝福禮，為每位同學給予祝福，期望他們在開學之始為自己來年訂下目標，初小學生可將自己的名字寫在小羊卡，貼到有主耶穌樣式的壁報板，代表美林的孩子在主的愛和教導，漸漸茁壯成長；而高年級學生將目標寫在果子卡掛在樹上，祝願他們日後可以碩果纍纍，向夢想進發。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

基督教樂道幼稚園

基督教樂道幼稚園的學生今天精神奕奕、面上充滿笑容走進校園，校長、老師、職員及工友都熱情款待，讓他們感受學校是一個充滿愛與關懷的學習成長地方。校方透過多元化的學習體驗及遊戲，致力為學生培育全人發展、良好的品格，及正面的價值觀。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港澳信義會明道小學

港澳信義會明道小學重視學生全人發展，為讓他們能夠迎接未來世界的挑戰，學校將會培養學生具備「五大素養」，以具體及形象化的小主角將「五大素養」特質呈現出來。五位小主角包括康妮、博士、樂言、智多多及德仔，分別代表實踐聖經真理和健康正向、終身學習和閱讀、合作和溝通、創意和解難、服務他人和良好公民。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳