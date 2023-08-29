【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測

▲ （林宇翔攝）

天文台表示，蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶，天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

根據社交專頁「香港天氣資訊中心」引述各地氣象局的預測路徑，本港最新的預測與美國、內地、日本、台灣、南韓等地大致相同，其中日本預測蘇拉與香港的最近距離在50公里內，屬正面襲港。

可是天文台強調，蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，有兩個可能方案，包括上圖可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或另一方案進入中國東南部內陸減弱。

下午本港局部逾20毫米雨量

天文台指，一股微弱的東北季候風會在今日抵達華南，驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。

同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

天文台展望，受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來兩三日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

天文台前台長岑智明於fb發文，貼出各國氣象局最新預測風暴走勢，各圖也顯示路徑多變。他再附上另一張駕駛安全廣告「抽水」，題為「跟車太貼易生意外」，似乎意有所指。

他跟網民留言互動時，也作出個人預測，「不排除西登嘅可能性，最新嘅GFS 00Z 預報大改。」

網民在岑智明的帖文留言：

一係中, 一係唔中

依家傳媒未雨太過綢繆，過兩日先同佢計

台長嘅經典金句再現了

Fact Check 咗，今個星期日必定係3號，下星期五係8號，9號10號跟住嚟。

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責任編輯：吳卓峰