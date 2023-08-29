【颱風消息】風暴襲港路徑仍有變數　岑智明：跟車太貼易生意外

▲ （林宇翔攝）

天文台表示，蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶，天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

根據社交專頁「香港天氣資訊中心」引述各地氣象局的預測路徑，本港最新的預測與美國、內地、日本、台灣、南韓等地大致相同，其中日本預測蘇拉與香港的最近距離在50公里內，屬正面襲港。

可是天文台強調，蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，有兩個可能方案，包括上圖可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或另一方案進入中國東南部內陸減弱。

天文台前台長岑智明於fb發文，貼出各國氣象局最新預測風暴走勢，各圖也顯示路徑多變。他再附上另一張駕駛安全廣告「抽水」，題為「跟車太貼易生意外」，似乎意有所指。

他跟網民留言互動時，也作出個人預測，「不排除西登嘅可能性，最新嘅GFS 00Z 預報大改。」

網民在岑智明的帖文留言：

一係中, 一係唔中

依家傳媒未雨太過綢繆，過兩日先同佢計

台長嘅經典金句再現了

Fact Check 咗，今個星期日必定係3號，下星期五係8號，9號10號跟住嚟。

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責任編輯：吳卓峰