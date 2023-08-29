【立會好聲音】主辦方宣布取消音樂會   「現時不宜舉行」

▲ 主辦方宣布取消音樂會。

原定在9月8日灣仔伊利沙伯體育館舉行的「立會好聲音」，音樂主辦方今日宣布取消活動，表示現時不適宜舉行。

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主辦方藍星行動在宣布取消活動的聲明表示，原定舉行的「立會好聲音」活動是屬慈善性質，藉機會讓一班基層人士、長者、傷健人士、少數族裔有機會到場欣賞一次免費的綜合匯演。

藍星行動在聲明最後稱，感謝一眾應邀出席的政府官員、議員和藝人。

在今日主辦方宣布取消前，新民黨立法會議員容海恩已在社交平台表示，她本人和新民黨黨友，何敬康及陳家珮經討論後，決定不會參與今次表演節目，因希望市民多聚焦於他們的議會工作。

13名立法會議員原計劃下月出席「立會好聲音」演唱會，但近日因黃大仙民政專員黃智華的歡送宴會風波，加上早前立法會建制派「班長」廖長江向議員作出「溫馨提示」，強調議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損後，演唱會最終在今日宣布暫停。

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記者：戴朗希