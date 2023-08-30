【學會感恩】7歲男童天生腳疾被標籤殘障人　爸媽由抗拒到接受：他是生命中最美禮物

▲ 一名7歲男童天生腳疾被標籤殘疾人，但得到父母和同學接受，幫助他融入社會。（《打死不離喇星夢》劇照）

孩子患病，最心痛的莫過於是父母。馬來西亞一名患有膝關節脫位症的小男孩自小便飽歷艱辛，而其父母由起初抗拒到慢慢接受，經歷了不少轉變。最終，兩人學會了感恩和接受，更強調「兒子是我生命中最美的禮物」。

綜合馬媒報道，該名小男孩名莫哈末卡利夫，今年7歲，母親名娜茜拉、父親名莫哈末再努，兩人均為33歲。卡利夫患有先天性膝關節脫位（CDK），是比較少見的先天性骨骼肌肉系統畸形，他的膝蓋骨太少而無法與膝關節連接，令他在走路時有別於常人。

媽媽娜茜拉透露，醫生曾診斷兒子可能因腿部不能彎曲而不可盤腿，但是經過相關的療程後，情況已經改善了不少。卡利夫前前後後做了3次手術，兩次是為膝部肌腱延長、一次是因髖骨突出而要開刀。

對於兒子患上罕見的疾病，身為父母的娜茜拉和莫哈末再努表示起初很難接受。娜茜拉稱，有時一些人的不解令她感到很憤怒，

別人一直問我兒子的腳為什麼那樣，是不是殘疾人士（馬來西亞簡稱為OKU）？

娜茜拉透露，她的丈夫比她更傷心，更曾為此而落淚。有時她更會疑問，「我更想知道為什麼孩子會變成這樣？」當她看到兒子小時候的相片時，更會忍不住痛泣。

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獲小學同學接納及幫忙

這些負面的想法，直到卡利夫入讀小學後有所改變。娜茜拉表示，起初很擔心兒子會被學校的老師和同學排斥，未能融入其中。但事實是，眾人對卡利夫十分接納，同學更會幫他拿書包；她更曾經在醫院看到其他殘疾孩童的狀況比兒子更艱難，令她醒覺自己需要感恩和惜福。

曾經非常痛恨別人標籤兒子是OKU的娜茜拉，開始慢慢明白到，原來殘疾是兒子的一部分。現在，每當有路人問：「腳為什麼那樣？」、「殘疾人士嗎？」等等，娜茜拉會報以微笑，不再憤恨。其後，她更為卡利夫申請了OKU證以保障兒子的權益。

現在，娜茜拉和莫哈末再努學懂欣賞生命中的「好」，兩人為兒子樂天、溫和的性格而感恩，

卡利夫是我生命中最美的禮物。

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責任編輯︰王明芳