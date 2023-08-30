【重男輕女】父母為兒儲老婆本向準女婿索高額禮金　待嫁女兒哭訴：我為弟弟而活？

▲ 內地一名女子因為禮金問題與父母鬧得很不愉快。（示意圖，iStock圖片）

結婚本來是兩個人的事，但不少人仍重男輕女，有些父母更因彩禮問題為難女兒。內地一名女子因未婚懷孕急於舉行婚禮，但女方父母為了幫弟弟儲定老婆本，竟直接要求準女婿支付36萬元人民幣（下同，約38.7萬港元）禮金，更絕不減價，女兒立即被激到喊，反嘲︰「難道我是為弟弟而活嗎？」

據內地媒體報道，中國江西一名女子打算和男朋友登記結婚，雙方家長更相約在江西贛州一家飯店見面，商討婚事及禮金等事宜。本來結婚是喜事，但雙方家長卻因為禮金一事談不合攏，皆因女方父母要求未來女婿給36萬元人民幣作禮金，惟準新郎每月工資只有8千，加上家人去年剛買樓兼裝修，一時間拿不出這麼多錢。

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禮金不能分期支付

男子希望未來外父外母可以通融，減少禮金數目或者分期支付，但女方家長卻企硬，一毫不減也不容許新郎分期，最後男方父母只能先回浙江老家，飯局不歡而散，而婚事也被叫停。

▲ 內地一名女子因為禮金問題與父母鬧得很不愉快。（示意圖，iStock圖片）

按贛州嫁女風俗，30多萬元禮金並不算太多，但無奈該名未婚夫一時間未能全數支付，加上女方已經懷孕，時間緊迫，若不盡快舉行婚禮，就要等到生完孩子後才能補辦。

對於父母為難，女子感到很無奈，父母更明確跟她說這筆禮金，一毫子也不會發還給女兒，而陪嫁的只有些首飾、衣服及被子。父母聲稱收下這筆禮金，是為了協助弟弟儲老婆本，所以女子才激動反嘲︰「難道我是為了弟弟而活嗎？」

不想因付禮金負債

女子目前心情十分糾結，雖然男友工資只得8千，但有車又樓，兩口子在小縣城生活也算不錯，女子生完孩子後亦會重返職場，一起養家經濟會鬆動一點。若因為禮金而負債36萬元，婚後的生活質量會大打折扣。基於現實問題，女子最後或未能滿足父母要求，禮金能給多少就給多少。

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責任編輯：王明芳