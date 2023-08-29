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【新冠肺炎】中完新冠1個月後再中甲型流感　港女：一除口罩就出事

健康 17:01 2023/08/29

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有女網民中完新冠肺炎，1個月後再中甲型流感。

口罩令解除後，雖仍然受新冠肺炎疫情影響，但不少市民外出已經不戴口罩。有女網民近日發文稱，7月時中了一次新冠，其後8月再中甲型流感，遂懷疑是因為患病或未病好的人，不戴口罩外出所致，同時呼籲網民應待快測呈陰性再外出，並戴上口罩，「唔好傳染人」。

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一名女網民上周五（25日）於Facebook群組「全港抗疫交流分享區」發文，分享自己患新冠肺炎和甲型流感的經歷。她指，7月時患上了新冠肺炎，「自己困喺房間，每次有必要離開房間去洗手間必定消毒雙手，戴N95 ，結果全家大步檻過」。

她提到，新冠肺炎的病症是高燒的溫度會更高，時間更長。當時她高燒的溫度介乎39至40.4℃，持續高燒48小時。同時，還會有劇烈頭痛和周身骨痛，「好似俾人打咗一身咁」，且後續快測呈陰性後，身體一直較虛弱。

好似成日唔夠氣力，已經睇中醫調理，但咳咗一個月都冇好過。

隨後，8月時她有3位家人患上甲型流感，「今次以弱弱的身軀，以一敵三，係佢哋剛剛好返的同時我就中招了」。這次，她高燒溫度達38.5至39.6℃，持續30小時，直至第40小時左右，再次燒至38.6℃，持續了8小時。她又指，與患新冠肺炎時不同的是，「甲型流感只係不斷頭痛同嘔幾次，肌肉痛嘅程度唔算嚴重」。

事後，樓主比較了兩種病的不同之處。她指，新冠肺炎的辛苦程度要比甲型流感高。

COVID快來快去爽手啲；甲型流感症狀維持得耐啲，出現嘅不確定性多啲，例如我小朋友去到第10日，竟然突然間再高燒返6至8小時。

一名女網民指，新冠肺炎的辛苦程度要比甲型流感高。（圖攝自FB群組）

她在文末表示，「一除口罩就出事了。唔係我除，係有病或未病好的人除。」她强調，現在市面上的快測包只需每包$33，希望新冠肺炎患者可以待快測結果呈陰性後再外出。

出街嘅時候要戴口罩，唔好傳染人。

帖文發布後引起網民的討論，不少人表示自己患上新冠肺炎，同樣是因與其他疑似「中招」但外出未戴口罩的人接觸過，「我都係7月尾中Covid, 懷疑係中之前3日係會所游水時，俾一對咳嗽的母女傳染，因為我平時都有戴口罩，游水當然無戴」。

亦有網民表示，自己若患上新冠肺炎，會盡量避免與他人接觸，「我係病左幾日先check，之前咳出入都有戴口罩」、「雖則話以前傷風感冒會照返工，但經covid一役，我哋係咪應該反思一下呢一種社畜模式？因為事業心奴性太強而傳染到俾同事唔係更加影響到工作效率咩？如果傳染埋比屋企人/老弱婦孺就更加唔好啦」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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