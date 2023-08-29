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【民調】民研︰特首和政府民望無顯著變化　對香港前途信心淨值較半年前​​​​​​​大跌23%

政治 16:22 2023/08/29

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特區政府的滿意率淨值為正2個百分點，相比一個月前微升1%。（資料圖片）

香港民意研究所最新調查顯示，特首李家超的最新評分為 50.7 分，較一個月前微升0.9分，變化不大，繼續在 50 分上下徘徊，李家超的最新民望淨值為正24個百分點，較一個月前微升3%；政府民望方面，特區政府的滿意率淨值為正2個百分點，相比一個月前微升1%；對香港前途的最新信心淨值為正4 個百分點，較半年前大跌23%。

香港民研今日研發放特首及政府民望、對香港前途信心調查，香港民研於八月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了 1,005 名香港居民。

調查顯示，特首李家超的最新評分為 50.7 分，與一個月前變化不大，微升0.9分，繼續在 50 分上下徘徊，有 14%受訪者給予 0 分。香港民研指，而假設投票問題的字眼和答案選項在 7 月更新後，今次調查的結果保持平穩，特首的最新支持率為53%，反對率為 29%，民望淨值為正24%，特首的最新民望淨值為24%，較一個月前微升3%。

政府民望方面，特區政府的最新滿意率為 42%，不滿率為 40%，滿意率淨值為正2%，相比一個月前微升1%，沒有顯著變化。信任程度方面，48%被訪市民表示信任香港特區政府，不信任特區政府的則佔 38%，信任淨值為正10 %，數字與三個月前相比略為變差，但變化並未超出抽樣誤差。

對香港前途信心淨值較半年前大跌23%

另外，調查顯示，51%市民表示對香港前途有信心，沒有信心的則佔 46%，淨值為正4%，較半年前大跌23 %，回落至接近2022年初的水平。

對香港前途的最新信心淨值為正4 個百分點。(香港民研圖片)

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責任編輯：區綽彥

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