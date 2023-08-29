【創科比賽】國際青少年創科奧林匹克大賽2023　逾二百間中小幼參賽推動本港創科教育

▲ 2023年度賽事獲政府資訊科技總監辦公室作為首席支持單位，及油尖旺民政事務處、數碼港、香港教育工作者聯會、香港電腦教育學會、各主要校長會、辦學團體、學校聯會及贊助商等五十個單位支持。

由Techbob Academy、香港理工大學專業及持續教育學院 STEM EdTech Lab、世界教育機械人協會、香港精算扶輪社、Prister Academy主辦的國際青少年創科奧林匹克大賽2023，已於2023年7月29日假香港會議展覽中心Hall 1的香港動漫電玩節大舞台舉行中學組遊戲編程決賽，2023年7月8日及15日假香港理工大學舉行其他項目複賽及2023年8月26日假香港知專設計學院演講廳圓滿舉行總決賽及頒獎禮。

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決賽及頒獎禮邀請到政府資訊科技總監黃志光先生JP、署理油尖旺民政事務專員梁詩蔚女士、立法會議員黃俊碩議員、國際扶輪3450地區剛卸任地區總監李德利博士、香港理工大學專業及持續教育學院副院長（發展）陳繼宇博士MH JP、香港電腦教育學會副主席金偉明校長、新界校長會主席邱少雄校長MH、香港島校長聯會主席方仲倫校長MH等擔任主禮嘉賓。

本年度比賽已是第五屆舉行，是本港最大型及最受歡迎的學界創科比賽之一，超過二百間中小學幼稚園及二千名學生踴躍參加比賽，亦有幾十隊內地隊伍參加機械人比賽與本地學生切磋交流。

本年度比賽項目豐富，包括機械人、遊戲編程、無人機、AR（擴增實景）、AI（人工智能）、IoT（物聯網）及數碼藝術項目，是本港唯一一個同時舉辦七個比賽類別共十二個項目的大型創科比賽。學校及學生可自由報名參加個別或多個比賽項目，每個項目都設有個人或隊際獎及校際獎。

大會亦計算每間學校的得獎及參與學生數目去計算總分以選出賽事的校際大獎––全能學校大獎，本屆由拔萃女書院及大角嘴天主教小學（海帆道）分別勇奪此中小學最高殊榮。

本年度比賽主題為「體藝融創」，鼓勵學生發揮創意應用科技在體育和藝術範疇。比賽把參賽者按所讀年級分為四組，分別是幼稚園組、小三或以下的初小組，小四至小六的高小組及中學組。

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決賽當日遊戲編程、AR（擴增實景）、IoT（物聯網）及數碼藝術的參賽者遂一上台在兩分鐘之內演示講解自己的作品，由多位大學教授、校長和科技初創專家組成的評審根據參賽作品的創意、科技技術、可玩性或實用性、美感及參賽者的演示技巧評分。參賽者的水平都很高，小小年紀上台對著超過七百人演示作品也豪不怯場，創科作品亦極具創意、趣味和實用性。

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責任編輯︰王明芳