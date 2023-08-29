【香港小姐2023】王怡然父母被指捲款逃港　港姐亞軍回應：有真有假

▲ 港姐亞軍王怡然爆出負面新聞。

今屆香港小姐是非不斷，繼冠軍莊子璇（Hilary）被其他佳麗冷嘲熱諷後，可是今日（8月29日）又爆出雙料亞軍王怡然負面新聞。

有指，王怡然父母在內地十多個城市經營補習社，可是在2021年因經營不善倒閉並走佬，舉家捲款逃至香港，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬元人民幣。

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▲ （陳慧安攝）

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苦主小紅書申訴

事因，有自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書爆料指，王怡然的父親王召軍、母親王倩於2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年倒閉，可是拖欠一大筆款項。

該網民指：「拖欠工資，捲走家長的血汗錢，老闆明知道已經無力維持的情況下，依然讓我們繼續做業績，公司說關就關，沒有任何交代。」

▲ 王怡然父母被指騙千萬逃港。

之後，另有自稱受害家長的網民發文：「我是漢普森英語機構的一個受害家長，2021年他們機構卷錢跑路了，我們天津一個群裡就有四百多家長，被捲走幾千到十幾萬不等，我們北方人平時不關心tvb和港姐的，而且家長們也太不清楚漢普森老闆的女兒是誰，直到她選上了我們在看到漢普森被欠薪員工的爆料，才知道他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早就已經判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」

這家長更貼出在王怡然影片下留言的照片，不過這些影片已全都被刪。

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王怡然坦言有壓力

王怡然在今日（8月29日）現身尖沙咀出席港姐活動，對於此事她指是父母的私事，自己不便透露：「有睇到相關嘅留言，但就唔想有更多嘅誤會，所以就唔方便透露。」但她坦言，此事對自己有構成壓力。

同時，有苦主不滿TVB未做好家庭背境審查，表示如果事件查明屬實後，應褫奪其亞軍名銜，王怡然對此回應：「想講（指控）係有真有假，我都想大家自己分辨吓。」

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壓力爆煲爆喊

而她在港姐決賽當日，父母沒到場打氣，王怡然稱父母因有工作在身未能到場，而她一向都是自己照顧自己，所以家人不在場也不覺有問題。

可是，當她之後接受《東張西望》訪問時忍不住爆喊。

而翻查紀錄，今屆港姐在7月底到廣東出席親善活動，可是王怡然卻未有隨團出發，事後更因此引來退選疑雲。不過她當當解釋因家人傳染中招故此有隨團上廣州。未知她是否怕有苦主上門示威，故此缺席。

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