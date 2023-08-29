【港姐母校】港姐冠軍莊子璇與Day屬同班同學　母校取錄中游學生教出優異成績

▲ 港姐冠軍莊子璇與Day屬同班同學，一同畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。

《2023香港小姐競選》由莊子璇（Hilary）、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍。現年21歲的莊子璇在香港大學修讀食物及營養科學，因此有「馮盈盈師妹」之稱。莊子璇也曾透露，她與女團COLLAR成員許軼（Day）是中學同班同學，關係不錯會一齊玩。

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同班一齊玩

有網民留意到Day有追隨莊子璇的IG，故此莊子璇被問及與Day的關係，她則透露兩人是中學同學，且兩人關係良好經常一齊玩。不過莊子璇好識做，向傳媒表示從小只看TVB，所以直到Day成為COLLAR成員後，她才知道有《全民造星》此節目。她更稱唱歌跳舞非自己強項，所以沒想過入女團。

莊子璇和Day同為博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的舊生，於2020年畢業，該校校友還有鄧小巧及TVB新晉小花游嘉欣。翻查學校班相，可見莊子璇和Day於中五中六是同班同學，而莊子璇更做班代表撰寫畢業生感言，足見她是在老師眼中的好學生。

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荃灣津貼男女校

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學位於1979創校，於荃灣石圍角邨，是一所津貼男女校，以中文教學為主，初中有部分科目以英語授課，如數學及綜合科學，而高中則有多幾科如地理、經濟、企業、物理、化學、生物等以英語授課。

為提升學生的兩文三語，該校會按學生的語文能力分班，並以小班教學；資優生則參加課後精英班，進一步提升英語能力。學校亦聘有外籍英語教師，設立英語角及多項英語活動，改善英語學習環境。

▲ 莊子璇大熱奪得港姐冠軍。（陳慧安攝）

中游學生入讀 優異成績畢業

該校在中學概覽的中強調會「因材施教」，協助學生發揮潛能，使學生以中等成績入學，能以優異成績畢業。因每個學生都是獨立的個體，都有其獨特之處，學校會有系統地記錄學生的資料、興趣、強項及成就，確保學生有持續性的發展。

學校坦言一直以來都收取成績中游的學生，經老師的悉心教導後，學生成績普遍有顯著進步，絕大多數以中上成績畢業，個別學生更能獲得卓越成績。

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近年該校的學術成績穩步上揚，據學校網頁公布2014至2021年的香港中學文憑考試（DSE）成績，該校幾乎在每科的合格率均有上升，並高於全港日校平均，包括4大核心科目，歷屆也有學生考獲2科5**及3科5*佳績。而在會考年代，該校曾出產2位8A考生，A-Level高考亦有學生考獲4A。

而該校最突出是運動項目，尤以田徑、越野及游泳最出色。在「2019-2020荃灣及離島區中學校際田徑比賽」中，該校在男、女子組橫掃甲、乙、丙組冠軍取得「全滿貫」，成為荃離區霸主。

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責任編輯：王明芳