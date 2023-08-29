【火燒人案】馬鞍山火燒人案圍觀被控擾亂秩序　夫婦被重新裁定罪成囚5周

▲ 馬鞍山女燒人案，夫婦圍觀被重新裁定擾亂秩序罪成。資料圖片

2019年11月中年漢於馬鞍山因政見問題與人爭執，其後被人淋易燃液體及點燃，有夫婦涉指罵該中年男子，2020年前被裁定在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪罪脫。律政司不服上訴，高院下令發還案件重新考慮裁決，裁判官早前於東區裁判法院聽罷雙方陳詞後，今（29日）裁定兩人罪成，裁判官判刑時指，兩名被告在事主被打至血流披臉後作出挑釁言行，不論政見如何，兩名被告亦應被譴責，非監禁式刑罰不足以反映罪責，判兩人各監禁5周。

最新影片推介

裁判官裁決時指，案發時正值反《逃犯條例》事件，時有暴力行為發生，而事主在兩名被告喧嘩前曾與他人有肢體碰撞，亦有人曾對事主稱「你係咪想打」，明顯是挑釁事主，兩名被告的行為是火上加油。

裁判官不認同辯方早前陳詞指，事主空有一把口，以及其他人不會因兩名被告的說法而動武。裁判官認為事主曾與在場人士爭執，部分在場人士亦情緒激動，故裁定兩名被告的喧嘩會令在場人士使用武力，裁定兩人罪成。

代表律師求情指，兩名被告行為雖屬喧嘩，但與後來的點火事件無關，當中的風險僅是大家會再對罵一輪，又指事主的挑釁足足達5分鐘，兩名被告僅在最後忍不住而罵他兩句，與無故叫囂不同，冀以緩刑處理。

裁判官判刑時指，本案發生時社會氣氛惡劣，不同政見人士會為各自取向而起爭執，兩名被告在事主被打至血流披臉後，更作出挑釁言行，不論政見如何，兩名被告亦應被譴責，非監禁式刑罰不足以反映罪責，遂判處兩人各監禁5周。代表律師表示將就定罪及刑期提出上訴，申請保釋等候上訴，裁判官經考慮後拒絕申請。

女被告陳海雲（37歲）及男被告鄺耀文（43歲），報稱文員，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指，兩人於2019年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟