【開學】調查指3成SEN生升小壓力非常高2成曾拒上學　機構倡加強適應支援

▲ （左起）環翠早期教育及訓練中心中心主任區曉彤、心橋融合教育服務（第四隊） 單位主管杜惠雅、元朗早期教育及訓練中心社工蕭詠而、家長雅賢。（香港基督教服務處提供圖片）

本港有特殊學習需要（SEN）中小學生在10年間增長超過1倍至近6萬人，香港基督教服務處今年以問卷訪問347位SEN兒童家長及158位服務SEN兒童的專業人員，發現逾3成SEN兒童因升讀小學而面臨非常高的學習壓力，並有近2成因此曾拒絕上學。另有逾3成半家長表示子女升小所帶來的照顧壓力非常高，更有近3成人因而出現持續睡眠問題。因此，服務處建議政府、學校及學前復康服務機構加強升小適應課程的社交情緒支援。

香港基督教服務處今年訪問了347名SEN學童家長，發現有關學童最常面對的困難包括無法跟得上學習進度、 上課期間未能回答老師提出的問題及無法專心上課。其中有超過3成（34.3%）兒童因升小一而面對非常高的壓力，並有近2成（18.4%）因而曾拒絕上學。亦有36%受訪家長指，子女升小學帶來的照顧壓力非常高，27.1%人因而出現持續的睡眠問題。另外，調查亦訪問了158名有關專業人員，約6成人認為學校投放在社交發展及情緒管理的教學時間不足。

最新影片推介

在職媽媽雅賢分享，患自閉症譜系及發展遲緩的6歲兒子朗朗，在疫下渡過學前教育，欠缺實體課經驗，導致其社交情緒能力較弱，升小一時一直未能結識朋友，更曾因在校車上未能坐在原先安排的位置，與同學發生爭執，回家後委屈大哭。她形容，在常人眼中一個普通的社交問題，對SEN兒童來說絕不簡單，盼在升小過程中更好地跟進他的社交情緒能力，讓他有一個更愉快的小學生活。

同時，全職媽媽阿玲（化名）有1名就讀小二、確診為專注力不足及自閉症譜系的兒子阿昇（化名）。阿玲表示，平日阿昇情緒比較波動，社交情緒能力較弱，並須言語治療師持續跟進。她甚至指出，小一老師對阿昇有較多關注及認同，令他情緒平穩，願意主動學習，更成為全班第一名；然而，小二老師對阿昇的關注較少，令他的學習動機隨之減少，成績明顯下滑。她更憶述，有一次視藝老師因不喜歡阿昇的自由創作而批評他的作品，令阿昇拒絕回校，令她須主動與校方溝通及處理。

香港基督教服務處建議，為SEN兒童提供的升小適應課程須增加「社交發展」及「情緒管理」比例，以幫助兒童適應升小。另外，小學及學前復康服務機構可為SEN兒童家長設立家長支援暨互助小組，並配合實境訓練，令家長充分掌握教導兒童管理情緒、提升彈性思維的微技巧，同時加強家長的抗壓能力，促進家校合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷