【夜霧】新歌MV驚現「名媛碎屍案」蔡天鳳照片　黃明志拍玩火無安全措施險釀災

▲ 黃明志在農曆七月推出新歌《夜霧》。

大馬鬼才黃明志鬼月鉅獻 《夜霧》MV超級驚悚挑戰心臟強度，暗紅的佛堂與滿屋的紙紮人，陰森詭譎的氣氣讓人看了不寒而慄。

視覺挑戰驚嚇指數之外，歌曲表達世界上的惡人，習慣性掩蓋自己犯下的罪，還不知悔改繼續享受著榮華富貴，以為能隻手遮天，但善惡終有報，冥冥之中自有定律。

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場景如鬼屋

MV畫面可謂是試膽片，拍攝現場耗時一週精心佈置，規模堪比鬼片！MV中甚至特別邀請宮廟專業的「七爺八爺」（黑白無常）來參與拍攝，再把恐怖氛圍往上推到另一個層次。黃明志呼籲說：「膽小者勿入，或是建議和朋友一起壯膽服用。」

當中可看到貼滿金紙的房間、燃燒著的紙紮人懸掛半空中的場景等等，實際上在拍攝燃燒紙紮人的現場才發現只有唯一一支滅火器卻無法使用，當場把黃明志嚇傻！

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MV驚現蔡天鳳

另一幕場景牆上掛滿黑白人像照，仔細一看會發現都是各國含冤而死的命案主角照片，包含馬來西亞「蒙古模特炸屍案」阿爾丹杜雅·沙麗布、香港「名媛碎屍案」蔡天鳳、泰國「離奇墜河案」女星妮達帕查娜維拉潘、美國「黑色大理花」伊麗莎白．蕭特、台灣「白案」白曉燕等等，貌似想暗諷逍遙法外的兇手終究會得到報應，讓人不得不佩服MV的巧思。

▲ 《夜霧》MV驚現眾多冤案亡者，包括香港「名媛碎屍案」蔡天鳳。

黃明志分享這其實是首勸世歌，面對世界的不公平中最終究會有報應。提醒歹路不可行，當懸崖勒馬、回頭是岸。編曲部分前奏運用獨特的蒙古樂器馬頭琴搭配高亢的女聲，堆疊出壓抑、緊張的氣氛，讓人印象深刻。

《夜霧》在鬼月推出也被網友譽為黃明志搞鬼最高作品，看了MV之後都不敢做壞事了，害怕下一秒立馬現世報。

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