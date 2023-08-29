【六四塗鴉】涉多區塗鴉「六四」字樣　3男女認刑毁候判各賠償417元清潔費

▲ 3男女涉於6.4在不同街頭塗鴉，今於西九龍裁判法院承認8項刑毀罪候判。資料圖片

3名男女涉在2022年6.4前後，在多區的垃圾桶、燈柱等物品上塗鴉「六四」字樣，3人今（29日）於西九龍裁判法院承認8項刑事毀壞罪，准保釋至9月21日判刑，待索取背景和社會服務令報告，3人另須向政府賠償417元清潔費。

3名被告為楊源碩（22歲，學生）、吳嘉倩（22歲，學生）及陳鈺喬（22歲，售貨員），3人今承認8項刑毁罪，控罪指3人於2022年6月4日，連同不知名人士在石硤尾街、鴨寮街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道及黃竹街附近，損毀電箱和垃圾桶等物品。

案情指，2022年6月3日至4日期間，旺角、深水埗及荃灣等多區的公眾設施遭人噴上共222個「六四」字樣。3名被告被閉路電視拍得在6月4日凌晨，在涉案地點用噴漆和托模在5個電源箱、3個停車收費錶、4枝燈柱、2枝交通燈柱、2個郵箱、1部偵速攝錄機及2個垃圾筒上噴上「六四」塗鴉。

警誡下，楊承認在荃灣區塗鴉，其寓所被搜出涉案托模及噴漆。通訊紀錄顯示，吳在案發前曾發訊息向楊稱「我想六四前一日，拎住個stencil（托模）噴六四噴到周街都係」。

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記者：陳曉欣